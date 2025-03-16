https://ria.ru/20250316/iliy-2005310597.html

В Оптиной пустыни ждут патриарха Кирилла на отпевании схиархимандрита Илия

В Оптиной пустыни ждут патриарха Кирилла на отпевании схиархимандрита Илия - РИА Новости, 16.03.2025

В Оптиной пустыни ждут патриарха Кирилла на отпевании схиархимандрита Илия

В Оптиной пустыни ждут, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит отпевание своего духовника схиархимандрита Илия (Ноздрина) 18 марта, сообщил РИА... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T12:56:00+03:00

2025-03-16T12:56:00+03:00

2025-03-16T12:56:00+03:00

религия

оптина пустынь

орловская область

переделкино

алексей ноздрин

религия

русская православная церковь

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. В Оптиной пустыни ждут, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит отпевание своего духовника схиархимандрита Илия (Ноздрина) 18 марта, сообщил РИА Новости наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев). Отпевание скончавшегося в ночь с 15 на 16 марта духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрита Илия (Ноздрина) состоится во вторник, 18 марта. "Патриарх планирует быть (на отпевании – ред.)", – сказал РИА Новости епископ Иосиф. Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.

оптина пустынь

орловская область

переделкино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оптина пустынь, орловская область, переделкино, алексей ноздрин, религия, русская православная церковь