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В Оптиной пустыни ждут патриарха Кирилла на отпевании схиархимандрита Илия - РИА Новости, 16.03.2025
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Религия
 
12:56 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/iliy-2005310597.html
В Оптиной пустыни ждут патриарха Кирилла на отпевании схиархимандрита Илия
В Оптиной пустыни ждут патриарха Кирилла на отпевании схиархимандрита Илия - РИА Новости, 16.03.2025
В Оптиной пустыни ждут патриарха Кирилла на отпевании схиархимандрита Илия
В Оптиной пустыни ждут, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит отпевание своего духовника схиархимандрита Илия (Ноздрина) 18 марта, сообщил РИА... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T12:56:00+03:00
2025-03-16T12:56:00+03:00
религия
оптина пустынь
орловская область
переделкино
алексей ноздрин
религия
русская православная церковь
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. В Оптиной пустыни ждут, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит отпевание своего духовника схиархимандрита Илия (Ноздрина) 18 марта, сообщил РИА Новости наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев). Отпевание скончавшегося в ночь с 15 на 16 марта духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрита Илия (Ноздрина) состоится во вторник, 18 марта. "Патриарх планирует быть (на отпевании – ред.)", – сказал РИА Новости епископ Иосиф. Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.
оптина пустынь
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оптина пустынь, орловская область, переделкино, алексей ноздрин, религия, русская православная церковь
Религия, Оптина пустынь, Орловская область, Переделкино, Алексей Ноздрин, Религия, Русская православная церковь
В Оптиной пустыни ждут патриарха Кирилла на отпевании схиархимандрита Илия

РПЦ: патриарх Кирилл посетит отпевание своего духовника схиархимандрита Илия

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на богослужении
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на богослужении - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. В Оптиной пустыни ждут, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит отпевание своего духовника схиархимандрита Илия (Ноздрина) 18 марта, сообщил РИА Новости наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев).
Отпевание скончавшегося в ночь с 15 на 16 марта духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрита Илия (Ноздрина) состоится во вторник, 18 марта.
«
"Патриарх планирует быть (на отпевании – ред.)", – сказал РИА Новости епископ Иосиф.
Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.
© РИА Новости / Сергей Мокроусов | Перейти в медиабанкСхиархимандрит, духовник братии Оптиной пустыни, личный духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, старец Илий
Схиархимандрит, духовник братии Оптиной пустыни, личный духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, старец Илий - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Сергей Мокроусов
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Схиархимандрит, духовник братии Оптиной пустыни, личный духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, старец Илий
 
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