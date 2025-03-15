https://ria.ru/20250315/zhitelnitsa-2005169558.html

Бабушку из Мартыновки Курской области, спасшую внука, нашли погибшей

Бабушку из Мартыновки Курской области, спасшую внука, нашли погибшей - РИА Новости, 15.03.2025

Бабушку из Мартыновки Курской области, спасшую внука, нашли погибшей

Жительница курского села Мартыновка Суджанского района Курской области Татьяна Васькова, спасшая своего внука Виталия из украинского плена, найдена в своем доме РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T11:26:00+03:00

2025-03-15T11:26:00+03:00

2025-03-15T11:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджанский район

курская область

большесолдатский район

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Жительница курского села Мартыновка Суджанского района Курской области Татьяна Васькова, спасшая своего внука Виталия из украинского плена, найдена в своем доме погибшей, при ней обнаружен дневник, рассказала РИА Новости ее дочь Елена. "Мне только что стало известно, что российские бойцы ее нашли в своем доме в Мартыновке", - рассказала Елена. Точные причины и дата смерти пока устанавливаются, понятно только, что это произошло во время украинской оккупации села. По словам Елены, при Васьковой также был найден дневник, который она вела во время украинской оккупации. Фотографии дневника, сделанные военными, были выложены в чаты в соцсетях, организованные жителями Мартыновки. "Она там жалуется на голод и холод, что дом разрушен. Пишет, что всех нас любит и что мы должны друг друга беречь. Много раз обращается ко мне. Это очень тяжело читать", - призналась Елена. По ее словам, в дневнике упоминается и Виталий, племянник Елены и внук погибшей. Некоторые записи, судя по фото, датированы февралем 2025 года. "Все эти месяцы мы ничего не знали о судьбе мамы, очень волновались о ней. Но не было никакой информации ни от военных, ни от соседей", - добавила Елена. Женщина добавила, что страшные новости о гибели матери пришли в тот момент, когда она переживает еще одно горе. При обстреле 12 марта комбикормового завода в селе Козыревка Большесолдатского района погибли четверо сотрудников - трое мужчин и женщина. "Одним из погибших был мой муж Александр. Вчера состоялись похороны", - сообщила Елена. В середине августа 2024 года РИА Новости сообщало о 34-летнем Виталии Скибине, жителе Мартыновки, чудом спасшемся из украинской оккупации и плена. Он рассказал, что вошедшие в Мартыновку боевики связали его, после чего пошли грабить соседние дома, пообещав позднее расстрелять. Бабушка Виталия развязала внука и он смог сбежать, ему пришлось четыре часа выбираться из опасной зоны. Сама Татьяна Васькова идти с ним отказалась, а заставить ее он не смог.

https://ria.ru/20250315/sudzha-2005159560.html

https://ria.ru/20250315/sudzha-2005135031.html

суджанский район

курская область

большесолдатский район

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суджанский район, курская область, большесолдатский район