https://ria.ru/20250315/zhile-2005138294.html

Владельцев приватизированного жилья предупредили о новациях в 2025 году

Владельцев приватизированного жилья предупредили о новациях в 2025 году - РИА Новости, 15.03.2025

Владельцев приватизированного жилья предупредили о новациях в 2025 году

В 2025 году собственников приватизированного жилья ожидают важные законодательные перемены, касающиеся прав пожизненных жильцов и сделок с недвижимостью,... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T03:18:00+03:00

2025-03-15T03:18:00+03:00

2025-03-15T12:34:00+03:00

общество

жилье

москва

дмитрий осянин

рэу имени г. в. плеханова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986819906_0:250:3040:1960_1920x0_80_0_0_4c531cb94a6b7cdfe8e658c85a30cc09.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В 2025 году собственников приватизированного жилья ожидают важные законодательные перемены, касающиеся прав пожизненных жильцов и сделок с недвижимостью, рассказал агентству "Прайм" доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.Прежде всего, с 1 сентября в ЕГРН нужно будет вносить информацию о жильцах, имеющих право пожизненного проживания. Делается это в добровольном порядке, с согласия собственника и самого жильца.Любые сделки с недвижимостью потребуют нотариально заверенного согласия всех жильцов с правом "вечного пользования", что влечет за собой определенные сложности при оформлении."В связи с нововведением лучше заранее проверить наличие жильцов с особыми правами, подготовить необходимые документы, посоветоваться с юристами и заложить финансовую базу под операции с недвижимостью", — отметил Осянин.При сносе аварийного жилья альтернативу предоставляют всем жителям, а не только собственникам. Важно, чтобы это было их единственное жилье и они имели статус нуждающихся, указал он.

https://ria.ru/20250225/kvartira-2001386860.html

https://ria.ru/20250305/nalog-1892398220.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жилье, москва, дмитрий осянин, рэу имени г. в. плеханова