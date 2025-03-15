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Владельцев приватизированного жилья предупредили о новациях в 2025 году
Владельцев приватизированного жилья предупредили о новациях в 2025 году - РИА Новости, 15.03.2025
Владельцев приватизированного жилья предупредили о новациях в 2025 году
В 2025 году собственников приватизированного жилья ожидают важные законодательные перемены, касающиеся прав пожизненных жильцов и сделок с недвижимостью,... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T03:18:00+03:00
2025-03-15T03:18:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В 2025 году собственников приватизированного жилья ожидают важные законодательные перемены, касающиеся прав пожизненных жильцов и сделок с недвижимостью, рассказал агентству "Прайм" доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.Прежде всего, с 1 сентября в ЕГРН нужно будет вносить информацию о жильцах, имеющих право пожизненного проживания. Делается это в добровольном порядке, с согласия собственника и самого жильца.Любые сделки с недвижимостью потребуют нотариально заверенного согласия всех жильцов с правом "вечного пользования", что влечет за собой определенные сложности при оформлении."В связи с нововведением лучше заранее проверить наличие жильцов с особыми правами, подготовить необходимые документы, посоветоваться с юристами и заложить финансовую базу под операции с недвижимостью", — отметил Осянин.При сносе аварийного жилья альтернативу предоставляют всем жителям, а не только собственникам. Важно, чтобы это было их единственное жилье и они имели статус нуждающихся, указал он.
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общество, жилье, москва, дмитрий осянин, рэу имени г. в. плеханова
Общество, Жилье, Москва, Дмитрий Осянин, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Владельцев приватизированного жилья предупредили о новациях в 2025 году
Доцент Осянин: владельцев приватизированного жилья ожидают изменения в законах