https://ria.ru/20250315/zelenskiy-2005193652.html

"Стопроцентный урод": странное фото Зеленского вызвало недоумение в Сети

"Стопроцентный урод": странное фото Зеленского вызвало недоумение в Сети - РИА Новости, 15.03.2025

"Стопроцентный урод": странное фото Зеленского вызвало недоумение в Сети

Пользователи социальной сети X негативно отреагировали на фото Владимира Зеленского, которое он выложил на своей странице. РИА Новости, 15.03.2025

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Пользователи социальной сети X негативно отреагировали на фото Владимира Зеленского, которое он выложил на своей странице.На фотографии глава киевского режима с ухмылкой на лице сидит в своем кабинете. К публикации он приписал, что провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном."Выглядит так, будто вы оба употребляли запрещенные вещества", — предположил Wiliam."У тебя есть повод улыбаться?" — удивился Scotland Today Online."Сладкий вкус коррупции", — написал Collapsing Empire."Стопроцентный урод", — не выдержал Jan Jan."Я бы на твоем месте не улыбался", — посоветовал The Opportunist.Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая утверждала, что США готовят замену Зеленскому для капитуляции Украины. Она не исключила, что главу киевского режима попытаются устранить физически.Украинский политолог Юрий Романенко также рассматривает сценарий его ликвидации. Он считает, что президент США Дональд Трамп планирует для Украины кадровое чудо, при котором начнет давление на окружение Зеленского.Как сообщило в конце февраля издание New York Post со ссылкой на источник, в окружении главы Белого дома считают, что Зеленский должен покинуть Украину. По его словам, лучшим вариантом для него и для мира будет отъезд во Францию.На эту тему высказался и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск. Он призвал Зеленского покинуть Украину, поселиться в стране, которая не вовлечена в конфликт, и получить там амнистию.

https://ria.ru/20250315/ukraina-2005230053.html

https://ria.ru/20250315/zapad-2005220970.html

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в мире, украина, сша, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, верховная рада украины