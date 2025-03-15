https://ria.ru/20250315/zelenskiy-2005154904.html

В окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию, заявили в подполье

В окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию, заявили в подполье - РИА Новости, 15.03.2025

В окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию, заявили в подполье

Иностранцы в окружении Владимира Зеленского и силовых структурах обсуждают его возможную ликвидацию, заявил РИА Новости источник в пророссийском подполье. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T09:22:00+03:00

2025-03-15T09:22:00+03:00

2025-03-15T14:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

вооруженные силы украины

юрий романенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:184:3113:1935_1920x0_80_0_0_366df0e15914b0ea11d0aa0e07e6aee5.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Иностранцы в окружении Владимира Зеленского и силовых структурах обсуждают его возможную ликвидацию, заявил РИА Новости источник в пророссийском подполье."Один из вариантов, если лидеры договорятся, что его ждет судьба польского правительства в изгнании — он просто "исчезнет" без обвинений в чей-либо адрес. Не договорятся — он умрет от какого-нибудь яда. Речь о том, чтобы оставить в живых, не идет. Это здесь понимают и практически открыто говорят иностранцы разного уровня", — сказал собеседник агентства. Как отметил источник, по их мнению, Зеленский слишком много знает и слишком много натворил, живым он никому не нужен.Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая утверждала, что США готовят замену Зеленскому для капитуляции Украины. Она не исключила, что главу киевского режима попытаются убрать физически. Украинский политолог Юрий Романенко также рассматривает сценарий его ликвидации. Он считает, что глава Белого дома планирует для Украины кадровое чудо, при котором начнет давление на окружение Зеленского.Как сообщило в конце февраля издание New York Post со ссылкой на источник, в окружении президента США Дональда Трампа считают, что Зеленский должен покинуть Украину. По его словам, лучшим вариантом для него и для мира будет отъезд во Францию.На эту тему высказался и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск. Он призвал Зеленского покинуть Украину, поселиться в стране, которая не вовлечена в конфликт, и получить там амнистию.

https://ria.ru/20250315/kursk-2005047879.html

https://ria.ru/20250307/zelenskiy-2003522726.html

https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html

сша

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, юрий романенко, франция, верховная рада украины