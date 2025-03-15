Рейтинг@Mail.ru
В окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию, заявили в подполье - РИА Новости, 15.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:22 15.03.2025 (обновлено: 14:31 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/zelenskiy-2005154904.html
В окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию, заявили в подполье
В окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию, заявили в подполье - РИА Новости, 15.03.2025
В окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию, заявили в подполье
Иностранцы в окружении Владимира Зеленского и силовых структурах обсуждают его возможную ликвидацию, заявил РИА Новости источник в пророссийском подполье. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T09:22:00+03:00
2025-03-15T14:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
юрий романенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:184:3113:1935_1920x0_80_0_0_366df0e15914b0ea11d0aa0e07e6aee5.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Иностранцы в окружении Владимира Зеленского и силовых структурах обсуждают его возможную ликвидацию, заявил РИА Новости источник в пророссийском подполье."Один из вариантов, если лидеры договорятся, что его ждет судьба польского правительства в изгнании — он просто "исчезнет" без обвинений в чей-либо адрес. Не договорятся — он умрет от какого-нибудь яда. Речь о том, чтобы оставить в живых, не идет. Это здесь понимают и практически открыто говорят иностранцы разного уровня", — сказал собеседник агентства. Как отметил источник, по их мнению, Зеленский слишком много знает и слишком много натворил, живым он никому не нужен.Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая утверждала, что США готовят замену Зеленскому для капитуляции Украины. Она не исключила, что главу киевского режима попытаются убрать физически. Украинский политолог Юрий Романенко также рассматривает сценарий его ликвидации. Он считает, что глава Белого дома планирует для Украины кадровое чудо, при котором начнет давление на окружение Зеленского.Как сообщило в конце февраля издание New York Post со ссылкой на источник, в окружении президента США Дональда Трампа считают, что Зеленский должен покинуть Украину. По его словам, лучшим вариантом для него и для мира будет отъезд во Францию.На эту тему высказался и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск. Он призвал Зеленского покинуть Украину, поселиться в стране, которая не вовлечена в конфликт, и получить там амнистию.
https://ria.ru/20250315/kursk-2005047879.html
https://ria.ru/20250307/zelenskiy-2003522726.html
https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html
сша
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_9c378cf8cc56bfff3605b7da33a9c041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, юрий романенко, франция, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Юрий Романенко, Франция, Верховная Рада Украины
В окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию, заявили в подполье

Подполье: иностранцы в окружении Зеленского говорят о его возможной ликвидации

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Иностранцы в окружении Владимира Зеленского и силовых структурах обсуждают его возможную ликвидацию, заявил РИА Новости источник в пророссийском подполье.
"Один из вариантов, если лидеры договорятся, что его ждет судьба польского правительства в изгнании — он просто "исчезнет" без обвинений в чей-либо адрес. Не договорятся — он умрет от какого-нибудь яда. Речь о том, чтобы оставить в живых, не идет. Это здесь понимают и практически открыто говорят иностранцы разного уровня", — сказал собеседник агентства.
Военнослужащий ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
"Не Сырский и не Зеленский". В Киеве раскрыли, кто подпишет капитуляцию
08:00
Как отметил источник, по их мнению, Зеленский слишком много знает и слишком много натворил, живым он никому не нужен.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая утверждала, что США готовят замену Зеленскому для капитуляции Украины. Она не исключила, что главу киевского режима попытаются убрать физически.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
"Совсем не такой": в США раскрыли страшную тайну Зеленского
7 марта, 01:59
Украинский политолог Юрий Романенко также рассматривает сценарий его ликвидации. Он считает, что глава Белого дома планирует для Украины кадровое чудо, при котором начнет давление на окружение Зеленского.
Как сообщило в конце февраля издание New York Post со ссылкой на источник, в окружении президента США Дональда Трампа считают, что Зеленский должен покинуть Украину. По его словам, лучшим вариантом для него и для мира будет отъезд во Францию.
На эту тему высказался и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск. Он призвал Зеленского покинуть Украину, поселиться в стране, которая не вовлечена в конфликт, и получить там амнистию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Зеленский уходит в историю. Вопрос лишь в том, успеет ли он сбежать
20 февраля, 13:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы УкраиныЮрий РоманенкоФранцияВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала