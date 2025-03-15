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Бывшего замгубернатора Брянской области заключили под стражу - РИА Новости, 15.03.2025
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14:20 15.03.2025 (обновлено: 14:36 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/zamgubernatora-2005187027.html
Бывшего замгубернатора Брянской области заключили под стражу
Бывшего замгубернатора Брянской области заключили под стражу - РИА Новости, 15.03.2025
Бывшего замгубернатора Брянской области заключили под стражу
Задержанному по подозрению в получении взятки бывшему заместителю губернатора Брянской области Сергею Тимошенко избрали меру пресечения в виде заключения под... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T14:20:00+03:00
2025-03-15T14:36:00+03:00
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ТУЛА, 15 мар – РИА Новости. Задержанному по подозрению в получении взятки бывшему заместителю губернатора Брянской области Сергею Тимошенко избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 мая 2025 года, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в своем Telegram-канале.В пятницу СУСК России по Брянской области сообщило о задержании бывшего замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко по делу, возбужденному по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, задержанный курировал в 2019-2021 годах на территории региона строительство и капитальный ремонт по государственным и муниципальным контрактам социально значимых и других объектов, получил взятки, в том числе через посредников, от предпринимателей, которые исполняли эти контракты. В общей сложности замгубернатора, как утверждает следствие, получил более 4 миллионов рублей. Взамен он обещал покровительство этим бизнесменам, а также содействие в заключении ими новых контрактов."15 марта Советский районный суд г. Брянска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по 13 мая 2025 года бывшему заместителю губернатора Брянской области С.М. Тимошенко, обвиняемому в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы судебной системы региона, противоправные действия выявили сотрудники УФСБ России и УЭБиПК УМВД России по Брянской области.Уточняется, что постановление суда в законную силу не вступило.
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происшествия, брянская область, россия, брянск
Происшествия, Брянская область, Россия, Брянск
Бывшего замгубернатора Брянской области заключили под стражу

Бывшего замгубернатора Брянской области Тимошенко заключили под стражу до 13 мая

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Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
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ТУЛА, 15 мар – РИА Новости. Задержанному по подозрению в получении взятки бывшему заместителю губернатора Брянской области Сергею Тимошенко избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 мая 2025 года, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в своем Telegram-канале.
В пятницу СУСК России по Брянской области сообщило о задержании бывшего замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко по делу, возбужденному по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, задержанный курировал в 2019-2021 годах на территории региона строительство и капитальный ремонт по государственным и муниципальным контрактам социально значимых и других объектов, получил взятки, в том числе через посредников, от предпринимателей, которые исполняли эти контракты. В общей сложности замгубернатора, как утверждает следствие, получил более 4 миллионов рублей. Взамен он обещал покровительство этим бизнесменам, а также содействие в заключении ими новых контрактов.
"15 марта Советский районный суд г. Брянска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по 13 мая 2025 года бывшему заместителю губернатора Брянской области С.М. Тимошенко, обвиняемому в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы судебной системы региона, противоправные действия выявили сотрудники УФСБ России и УЭБиПК УМВД России по Брянской области.
Уточняется, что постановление суда в законную силу не вступило.
Бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
В Брянской области задержали бывшего замгубернатора
14 марта, 15:45
 
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