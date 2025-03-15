https://ria.ru/20250315/zaderzhanie-2005154624.html

В Москве арестовали одного из самых разыскиваемых румынских преступников

В Москве арестовали одного из самых разыскиваемых румынских преступников - РИА Новости, 15.03.2025

В Москве арестовали одного из самых разыскиваемых румынских преступников

В Москве арестовали разыскиваемого национальным центральным бюро Интерпола румына Василя Родидеала, обвиняемого на родине в тяжких преступлениях, следует из... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T09:16:00+03:00

2025-03-15T09:16:00+03:00

2025-03-15T10:21:00+03:00

москва

происшествия

генеральная прокуратура рф

румыния

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935985674_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_50d2dfb7cf725542d2428b248d886fef.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Москве арестовали разыскиваемого национальным центральным бюро Интерпола румына Василя Родидеала, обвиняемого на родине в тяжких преступлениях, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.В них указано, что он скрылся от румынского следствия, фигуранта объявили в розыск. Он жил в России под именем Кравцов Василий Иванович, получив в 2018 году основной документ взамен паспорта СССР.Суд в столице избрал меру пресечения в виде ареста в конце февраля, чтобы затем выдать Родидеала правоохранительным органам Румынии. Документы для решения вопроса об экстрадиции направят в Генпрокуратуру. При этом российские правоохранители уже получили от зарубежных коллег подтверждение, что те намерены требовать выдачи арестованного.Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства, просили его отклонить или избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.На официальном сайте румынской полиции указано, что Родидеал находится в розыске из-за ордера на исполнение приговора. Его осудили на 12,5 года за:Как сообщала румынская пресса со ссылкой на правоохранительные органы, Родидеал в 2005 году планировал убийство партнера по бизнесу с помощью заложенной в автомобиль взрывчатки, а позднее, когда исполнителей спугнули полицейские, просил достать ему пистолет и патроны. Тем не менее злоумышленники не исполнили задуманное из-за вмешательства полиции и скрылись из страны.

https://ria.ru/20241002/deportatsiya-1975856039.html

https://ria.ru/20250315/ekstraditsiya-2005143005.html

https://ria.ru/20241213/kolumbija-1988935440.html

москва

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, происшествия, генеральная прокуратура рф, румыния