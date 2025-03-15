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В Москве арестовали одного из самых разыскиваемых румынских преступников
В Москве арестовали одного из самых разыскиваемых румынских преступников - РИА Новости, 15.03.2025
В Москве арестовали одного из самых разыскиваемых румынских преступников
В Москве арестовали разыскиваемого национальным центральным бюро Интерпола румына Василя Родидеала, обвиняемого на родине в тяжких преступлениях, следует из... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T09:16:00+03:00
2025-03-15T09:16:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Москве арестовали разыскиваемого национальным центральным бюро Интерпола румына Василя Родидеала, обвиняемого на родине в тяжких преступлениях, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.В них указано, что он скрылся от румынского следствия, фигуранта объявили в розыск. Он жил в России под именем Кравцов Василий Иванович, получив в 2018 году основной документ взамен паспорта СССР.Суд в столице избрал меру пресечения в виде ареста в конце февраля, чтобы затем выдать Родидеала правоохранительным органам Румынии. Документы для решения вопроса об экстрадиции направят в Генпрокуратуру. При этом российские правоохранители уже получили от зарубежных коллег подтверждение, что те намерены требовать выдачи арестованного.Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства, просили его отклонить или избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.На официальном сайте румынской полиции указано, что Родидеал находится в розыске из-за ордера на исполнение приговора. Его осудили на 12,5 года за:Как сообщала румынская пресса со ссылкой на правоохранительные органы, Родидеал в 2005 году планировал убийство партнера по бизнесу с помощью заложенной в автомобиль взрывчатки, а позднее, когда исполнителей спугнули полицейские, просил достать ему пистолет и патроны. Тем не менее злоумышленники не исполнили задуманное из-за вмешательства полиции и скрылись из страны.
https://ria.ru/20241002/deportatsiya-1975856039.html
https://ria.ru/20250315/ekstraditsiya-2005143005.html
https://ria.ru/20241213/kolumbija-1988935440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, генеральная прокуратура рф, румыния
Москва, Происшествия, Генеральная прокуратура РФ, Румыния
В Москве арестовали одного из самых разыскиваемых румынских преступников
В Москве арестовали разыскиваемого Интерполом румынского преступника Родидеала
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Москве арестовали разыскиваемого национальным центральным бюро Интерпола румына Василя Родидеала, обвиняемого на родине в тяжких преступлениях, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что он скрылся от румынского следствия, фигуранта объявили в розыск. Он жил в России под именем Кравцов Василий Иванович, получив в 2018 году основной документ взамен паспорта СССР.
Суд в столице избрал меру пресечения в виде ареста в конце февраля, чтобы затем выдать Родидеала правоохранительным органам Румынии
. Документы для решения вопроса об экстрадиции направят в Генпрокуратуру. При этом российские правоохранители уже получили от зарубежных коллег подтверждение, что те намерены требовать выдачи арестованного.
Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства, просили его отклонить или избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
На официальном сайте румынской полиции указано, что Родидеал находится в розыске из-за ордера на исполнение приговора. Его осудили на 12,5 года за:
- создание и поддержку организованной преступной группы;
- незаконное хранение боеприпасов, предназначенных для боевого оружия;
- необоснованное подстрекательство к совершению тяжкого убийства;
- подстрекательство к совершению преступления, связанного с хранением поддельных денежных средств в целях сбыта;
- управление транспортным средством по дорогам общего пользования в состоянии временного отстранения от управления транспортным средством.
Как сообщала румынская пресса со ссылкой на правоохранительные органы, Родидеал в 2005 году планировал убийство партнера по бизнесу с помощью заложенной в автомобиль взрывчатки, а позднее, когда исполнителей спугнули полицейские, просил достать ему пистолет и патроны. Тем не менее злоумышленники не исполнили задуманное из-за вмешательства полиции и скрылись из страны.