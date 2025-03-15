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В Москве арестовали одного из самых разыскиваемых румынских преступников - РИА Новости, 15.03.2025
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09:16 15.03.2025 (обновлено: 10:21 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/zaderzhanie-2005154624.html
В Москве арестовали одного из самых разыскиваемых румынских преступников
В Москве арестовали одного из самых разыскиваемых румынских преступников - РИА Новости, 15.03.2025
В Москве арестовали одного из самых разыскиваемых румынских преступников
В Москве арестовали разыскиваемого национальным центральным бюро Интерпола румына Василя Родидеала, обвиняемого на родине в тяжких преступлениях, следует из... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T09:16:00+03:00
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москва
происшествия
генеральная прокуратура рф
румыния
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Москве арестовали разыскиваемого национальным центральным бюро Интерпола румына Василя Родидеала, обвиняемого на родине в тяжких преступлениях, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.В них указано, что он скрылся от румынского следствия, фигуранта объявили в розыск. Он жил в России под именем Кравцов Василий Иванович, получив в 2018 году основной документ взамен паспорта СССР.Суд в столице избрал меру пресечения в виде ареста в конце февраля, чтобы затем выдать Родидеала правоохранительным органам Румынии. Документы для решения вопроса об экстрадиции направят в Генпрокуратуру. При этом российские правоохранители уже получили от зарубежных коллег подтверждение, что те намерены требовать выдачи арестованного.Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства, просили его отклонить или избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.На официальном сайте румынской полиции указано, что Родидеал находится в розыске из-за ордера на исполнение приговора. Его осудили на 12,5 года за:Как сообщала румынская пресса со ссылкой на правоохранительные органы, Родидеал в 2005 году планировал убийство партнера по бизнесу с помощью заложенной в автомобиль взрывчатки, а позднее, когда исполнителей спугнули полицейские, просил достать ему пистолет и патроны. Тем не менее злоумышленники не исполнили задуманное из-за вмешательства полиции и скрылись из страны.
https://ria.ru/20241002/deportatsiya-1975856039.html
https://ria.ru/20250315/ekstraditsiya-2005143005.html
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москва
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москва, происшествия, генеральная прокуратура рф, румыния
Москва, Происшествия, Генеральная прокуратура РФ, Румыния
В Москве арестовали одного из самых разыскиваемых румынских преступников

В Москве арестовали разыскиваемого Интерполом румынского преступника Родидеала

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Москве арестовали разыскиваемого национальным центральным бюро Интерпола румына Василя Родидеала, обвиняемого на родине в тяжких преступлениях, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что он скрылся от румынского следствия, фигуранта объявили в розыск. Он жил в России под именем Кравцов Василий Иванович, получив в 2018 году основной документ взамен паспорта СССР.
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Суд в столице избрал меру пресечения в виде ареста в конце февраля, чтобы затем выдать Родидеала правоохранительным органам Румынии. Документы для решения вопроса об экстрадиции направят в Генпрокуратуру. При этом российские правоохранители уже получили от зарубежных коллег подтверждение, что те намерены требовать выдачи арестованного.
Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства, просили его отклонить или избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
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На официальном сайте румынской полиции указано, что Родидеал находится в розыске из-за ордера на исполнение приговора. Его осудили на 12,5 года за:
  • создание и поддержку организованной преступной группы;
  • незаконное хранение боеприпасов, предназначенных для боевого оружия;
  • необоснованное подстрекательство к совершению тяжкого убийства;
  • подстрекательство к совершению преступления, связанного с хранением поддельных денежных средств в целях сбыта;
  • управление транспортным средством по дорогам общего пользования в состоянии временного отстранения от управления транспортным средством.
Как сообщала румынская пресса со ссылкой на правоохранительные органы, Родидеал в 2005 году планировал убийство партнера по бизнесу с помощью заложенной в автомобиль взрывчатки, а позднее, когда исполнителей спугнули полицейские, просил достать ему пистолет и патроны. Тем не менее злоумышленники не исполнили задуманное из-за вмешательства полиции и скрылись из страны.
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