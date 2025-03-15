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В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 15.03.2025
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в районе города Староконстантинов Хмельницкой области Украины, сообщает украинский "24-й канал" со ссылкой на местные Telegram-каналы. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T04:09:00+03:00
2025-03-15T04:09:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в районе города Староконстантинов Хмельницкой области Украины, сообщает украинский "24-й канал" со ссылкой на местные Telegram-каналы. "Местные Telegram-каналы сообщают о взрывах в Хмельницкой области в районе Староконстантинова", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит в Хмельницкой области. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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хмельницкая область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы