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В Одессе сообщили о взрывах в городе

В Одессе сообщили о взрывах в городе - РИА Новости, 15.03.2025

В Одессе сообщили о взрывах в городе

Взрывы вновь прозвучали в Одессе, сообщил мэр города Геннадий Труханов. РИА Новости, 15.03.2025

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специальная военная операция на украине

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россия

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геннадий труханов

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Взрывы вновь прозвучали в Одессе, сообщил мэр города Геннадий Труханов. "В городе слышны взрывы", - написал Труханов в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области звучит сигнал тревоги. Ранее украинский "24-й канал" сообщал о взрывах в Одессе в ночь на субботу. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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одесса

россия

украина

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одесса, россия, украина, геннадий труханов, дмитрий песков, вооруженные силы украины