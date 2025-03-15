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В ночь на субботу в Сумах прогремело 11 взрывов

В ночь на субботу в Сумах прогремело 11 взрывов - РИА Новости, 15.03.2025

В ночь на субботу в Сумах прогремело 11 взрывов

Одиннадцать взрывов раздалось в Сумах в ночь на субботу, заявил исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь. РИА Новости, 15.03.2025

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Одиннадцать взрывов раздалось в Сумах в ночь на субботу, заявил исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь. "В Сумах раздалось 11 взрывов", - заявил Кобзарь. Видео его заявления опубликовано в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) Сумского городского совета. Ранее оператор систем распределения электроэнергии "Сумыоблэнерго" сообщил, что перебои с электроснабжением наблюдаются в Сумах на севере Украины после взрывов, в городе ведутся восстановительные работы Украинский "24-й канал" в ночь на субботу сообщал о взрыве в Сумах. В компании утверждают, что перебои в электроснабжении в Сумах вызваны атакой БПЛА. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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россия, украина, дмитрий песков, facebook, вооруженные силы украины