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В ночь на субботу в Сумах прогремело 11 взрывов - РИА Новости, 15.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:33 15.03.2025 (обновлено: 04:34 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/vzryvy-2005137197.html
В ночь на субботу в Сумах прогремело 11 взрывов
В ночь на субботу в Сумах прогремело 11 взрывов - РИА Новости, 15.03.2025
В ночь на субботу в Сумах прогремело 11 взрывов
Одиннадцать взрывов раздалось в Сумах в ночь на субботу, заявил исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T01:33:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Одиннадцать взрывов раздалось в Сумах в ночь на субботу, заявил исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь. "В Сумах раздалось 11 взрывов", - заявил Кобзарь. Видео его заявления опубликовано в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) Сумского городского совета. Ранее оператор систем распределения электроэнергии "Сумыоблэнерго" сообщил, что перебои с электроснабжением наблюдаются в Сумах на севере Украины после взрывов, в городе ведутся восстановительные работы Украинский "24-й канал" в ночь на субботу сообщал о взрыве в Сумах. В компании утверждают, что перебои в электроснабжении в Сумах вызваны атакой БПЛА. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250315/vzryvy-2005136582.html
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россия, украина, дмитрий песков, facebook, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Facebook, Вооруженные силы Украины
В ночь на субботу в Сумах прогремело 11 взрывов

И.о. мэра Кобзарь сообщил об 11 взрывах в Сумах в ночь на субботу

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные в Сумской области
Украинские пожарные в Сумской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные в Сумской области . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Одиннадцать взрывов раздалось в Сумах в ночь на субботу, заявил исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь.
"В Сумах раздалось 11 взрывов", - заявил Кобзарь. Видео его заявления опубликовано в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) Сумского городского совета.
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
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01:12
Ранее оператор систем распределения электроэнергии "Сумыоблэнерго" сообщил, что перебои с электроснабжением наблюдаются в Сумах на севере Украины после взрывов, в городе ведутся восстановительные работы
Украинский "24-й канал" в ночь на субботу сообщал о взрыве в Сумах. В компании утверждают, что перебои в электроснабжении в Сумах вызваны атакой БПЛА.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковFacebookВооруженные силы Украины
 
 
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