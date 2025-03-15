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В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 15.03.2025

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы слышны в Киеве, сообщает украинский "24-й канал". РИА Новости, 15.03.2025

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специальная военная операция на украине

киев

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украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Взрывы слышны в Киеве, сообщает украинский "24-й канал"."В Киеве слышны взрывы", — говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250315/obekt-2005135191.html

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2025

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киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины