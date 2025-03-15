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Три человека пострадали после взрыва трубы на территории Рязанской НПК
Три человека пострадали после взрыва трубы на территории Рязанской НПК - РИА Новости, 15.03.2025
Три человека пострадали после взрыва трубы на территории Рязанской НПК
Как минимум три человека пострадали из-за взрыва трубы на территории нефтеперерабатывающей компании в Рязанской области, сообщили РИА Новости в местной Единой... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T16:47:00+03:00
2025-03-15T16:47:00+03:00
2025-03-15T21:03:00+03:00
происшествия
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 15 мар — РИА Новости. Как минимум три человека пострадали из-за взрыва трубы на территории нефтеперерабатывающей компании в Рязанской области, сообщили РИА Новости в местной Единой дежурно-диспетчерской службе."Взрыв трубы был <...> в 10:35 <...> На РНПК <...> Три пострадало", — сказал собеседник агентства. По полученным данным, их госпитализировали. Позднее представитель Рязанской нефтеперерабатывающей компании сообщил, что при взрыве погиб работник подрядной организации, выполнявший технические работы на территории предприятия. Помимо него, пострадали еще три человека, их направили в больницу.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, рязанская область, рязань
Происшествия, Рязанская область, Рязань
Три человека пострадали после взрыва трубы на территории Рязанской НПК
Трех человек госпитализировали после взрыва трубы на территории Рязанской НПК
РЯЗАНЬ, 15 мар — РИА Новости. Как минимум три человека пострадали из-за взрыва трубы на территории нефтеперерабатывающей компании в Рязанской области, сообщили РИА Новости в местной Единой дежурно-диспетчерской службе.
"Взрыв трубы был <...> в 10:35 <...> На РНПК <...> Три пострадало", — сказал собеседник агентства.
По полученным данным, их госпитализировали.
Позднее представитель Рязанской нефтеперерабатывающей компании сообщил, что при взрыве погиб работник подрядной организации, выполнявший технические работы на территории предприятия. Помимо него, пострадали еще три человека, их направили в больницу.