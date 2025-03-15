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Три человека пострадали после взрыва трубы на территории Рязанской НПК

Три человека пострадали после взрыва трубы на территории Рязанской НПК - РИА Новости, 15.03.2025

Три человека пострадали после взрыва трубы на территории Рязанской НПК

Как минимум три человека пострадали из-за взрыва трубы на территории нефтеперерабатывающей компании в Рязанской области, сообщили РИА Новости в местной Единой... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T16:47:00+03:00

2025-03-15T16:47:00+03:00

2025-03-15T21:03:00+03:00

происшествия

рязанская область

рязань

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РЯЗАНЬ, 15 мар — РИА Новости. Как минимум три человека пострадали из-за взрыва трубы на территории нефтеперерабатывающей компании в Рязанской области, сообщили РИА Новости в местной Единой дежурно-диспетчерской службе."Взрыв трубы был <...> в 10:35 <...> На РНПК <...> Три пострадало", — сказал собеседник агентства. По полученным данным, их госпитализировали. Позднее представитель Рязанской нефтеперерабатывающей компании сообщил, что при взрыве погиб работник подрядной организации, выполнявший технические работы на территории предприятия. Помимо него, пострадали еще три человека, их направили в больницу.

https://ria.ru/20250225/bashkiriya-2001464469.html

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рязань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рязанская область, рязань