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Источник: у ВСУ в Курской области не осталось путей отступления на технике - РИА Новости, 15.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 15.03.2025 (обновлено: 08:44 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/vsu-2005147593.html
Источник: у ВСУ в Курской области не осталось путей отступления на технике
Источник: у ВСУ в Курской области не осталось путей отступления на технике - РИА Новости, 15.03.2025
Источник: у ВСУ в Курской области не осталось путей отступления на технике
У ВСУ не осталось путей организованного отступления из Курской области на технике, сообщил РИА Новости представитель силовых структур. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T07:17:00+03:00
2025-03-15T08:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
суджа
сумская область
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КУРСК, 15 мар — РИА Новости. У ВСУ не осталось путей организованного отступления из Курской области на технике, сообщил РИА Новости представитель силовых структур. "Ситуация для них сложилась критическая. Все дороги контролируются с воздуха нашими войсками. Логистика под прицелом, и они это знают. Поэтому технику бросают, прорваться в сторону российско-украинской границы пытаются небольшие группы", — сказал собеседник агентства.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной украинскими войсками, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — города Суджи.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Накануне президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
https://ria.ru/20250313/svo-2004686707.html
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курская область
россия
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курская область, россия, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, суджа, сумская область, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Суджа, Сумская область, Дональд Трамп
Источник: у ВСУ в Курской области не осталось путей отступления на технике

У ВСУ не осталось путей отступления из Курской области на технике

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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КУРСК, 15 мар — РИА Новости. У ВСУ не осталось путей организованного отступления из Курской области на технике, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
"Ситуация для них сложилась критическая. Все дороги контролируются с воздуха нашими войсками. Логистика под прицелом, и они это знают. Поэтому технику бросают, прорваться в сторону российско-украинской границы пытаются небольшие группы", — сказал собеседник агентства.
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Гончаровка в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили село Гончаровка в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Гончаровка в Курской области
В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной украинскими войсками, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — города Суджи.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
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Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно.
Накануне президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСуджаСумская областьДональд Трамп
 
 
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