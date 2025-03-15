Источник: у ВСУ в Курской области не осталось путей отступления на технике
У ВСУ не осталось путей отступления из Курской области на технике
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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КУРСК, 15 мар — РИА Новости. У ВСУ не осталось путей организованного отступления из Курской области на технике, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
"Ситуация для них сложилась критическая. Все дороги контролируются с воздуха нашими войсками. Логистика под прицелом, и они это знают. Поэтому технику бросают, прорваться в сторону российско-украинской границы пытаются небольшие группы", — сказал собеседник агентства.
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Гончаровка в Курской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Гончаровка в Курской области
В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной украинскими войсками, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — города Суджи.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно.
Накануне президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.