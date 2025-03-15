https://ria.ru/20250315/vsu-2005145334.html
Беженка рассказала об убитых в Покровске дронами ВСУ гражданских
Беженка рассказала об убитых в Покровске дронами ВСУ гражданских - РИА Новости, 15.03.2025
Беженка рассказала об убитых в Покровске дронами ВСУ гражданских
Беженка из поселка Шевченко в пригороде Покровска в ДНР рассказала РИА Новости, что в поселке лежали разорванные тела мирных жителей, которые были убиты... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T06:06:00+03:00
2025-03-15T06:06:00+03:00
2025-03-15T06:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
покровск
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Беженка из поселка Шевченко в пригороде Покровска в ДНР рассказала РИА Новости, что в поселке лежали разорванные тела мирных жителей, которые были убиты украинскими дронами. Минобороны России 11 января сообщило об освобождении населенного пункта Шевченко в ДНР. Контроль над поселком позволил развивать продвижение российских войск в сторону Красноармейска (украинское название - Покровск). "Вы извините за такие подробности, собака руку несла в зубах. Это выдержать, извините... Ну, может кому-то это и можно выдержать, а я закрываю глаза, и мне до сих пор эта рука (видится - ред.). И извините, когда мы шли через плотину, там голова лежит. Не военного. А наши вот люди, которые не хотели воевать. Это были просто люди, гражданские лежали. И кто убил, если тогда России близко не было?" – сказала собеседница агентства. По ее словам, украинские военные не разбирались, за кого были эти люди: за Россию или за Украину, и убивали мирных жителей поселка именно при помощи ударных БПЛА, предпочитая такой метод расправы выстрелам из автомата. "У нас дронами убивало людей. Ну это специально. Украинские дроны, российских там не было... Летали украинские дроны, и они убивали людей. У нас столько мирных жителей убитых лежало. Именно дронами разорванные лежали", – сказала она.
https://ria.ru/20250315/khleb-2005144340.html
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россия
покровск
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россия, покровск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Покровск, Донецкая Народная Республика
Беженка рассказала об убитых в Покровске дронами ВСУ гражданских
Беженка из пригорода Покровска рассказала об убитых дронами ВСУ гражданских