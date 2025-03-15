https://ria.ru/20250315/vstrecha-2005139271.html

СМИ: Уиткоффу пришлось дожидаться встречи с Путиным

СМИ: Уиткоффу пришлось дожидаться встречи с Путиным - РИА Новости, 15.03.2025

СМИ: Уиткоффу пришлось дожидаться встречи с Путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу перед встречей с Владимиром Путиным пришлось ожидать окончания переговоров российского лидера с его... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T02:35:00+03:00

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2025-03-15T02:44:00+03:00

в мире

стив уиткофф

дональд трамп

владимир путин

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу перед встречей с Владимиром Путиным пришлось ожидать окончания переговоров российского лидера с его белорусским коллегой Александром Лукашенко, утверждает британский телеканал Sky News."В конце концов он (Путин — Прим. ред.) уделил Уиткоффу это столь важное личное время, когда уже стемнело, и все прошло за закрытыми дверями", — говорится в материале.Самолет Уиткоффа прибыл в Москву в четверг днем. До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт указала, что спецпосланник Трампа посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что встреча Владимира Путина с Уиткоффом должна была состояться в закрытом формате.Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин поздно вечером в четверг принял американского спецпосланника Стива Уиткоффа и передал через него информацию и дополнительные сигналы для Дональда Трампа.Российский лидер подчеркнул, что Трамп и его администрация делают все для восстановления отношений между странами. Этот процесс непростой, если не сказать сложный, пояснил он.

https://ria.ru/20250314/tramp-2005128760.html

https://ria.ru/20250314/putin-2005107813.html

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в мире, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин