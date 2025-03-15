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СМИ: Уиткоффу пришлось дожидаться встречи с Путиным - РИА Новости, 15.03.2025
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02:35 15.03.2025 (обновлено: 02:44 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/vstrecha-2005139271.html
СМИ: Уиткоффу пришлось дожидаться встречи с Путиным
СМИ: Уиткоффу пришлось дожидаться встречи с Путиным - РИА Новости, 15.03.2025
СМИ: Уиткоффу пришлось дожидаться встречи с Путиным
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу перед встречей с Владимиром Путиным пришлось ожидать окончания переговоров российского лидера с его... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T02:35:00+03:00
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в мире
стив уиткофф
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу перед встречей с Владимиром Путиным пришлось ожидать окончания переговоров российского лидера с его белорусским коллегой Александром Лукашенко, утверждает британский телеканал Sky News."В конце концов он (Путин — Прим. ред.) уделил Уиткоффу это столь важное личное время, когда уже стемнело, и все прошло за закрытыми дверями", — говорится в материале.Самолет Уиткоффа прибыл в Москву в четверг днем. До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт указала, что спецпосланник Трампа посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что встреча Владимира Путина с Уиткоффом должна была состояться в закрытом формате.Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин поздно вечером в четверг принял американского спецпосланника Стива Уиткоффа и передал через него информацию и дополнительные сигналы для Дональда Трампа.Российский лидер подчеркнул, что Трамп и его администрация делают все для восстановления отношений между странами. Этот процесс непростой, если не сказать сложный, пояснил он.
https://ria.ru/20250314/tramp-2005128760.html
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в мире, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин
В мире, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Путин
СМИ: Уиткоффу пришлось дожидаться встречи с Путиным

Sky News: Уиткоффу пришлось дожидаться окончания встречи Путина и Лукашенко

© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу перед встречей с Владимиром Путиным пришлось ожидать окончания переговоров российского лидера с его белорусским коллегой Александром Лукашенко, утверждает британский телеканал Sky News.
«
"В конце концов он (Путин — Прим. ред.) уделил Уиткоффу это столь важное личное время, когда уже стемнело, и все прошло за закрытыми дверями", — говорится в материале.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Трамп раскрыл детали обсуждений с Путиным урегулирования на Украине
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Самолет Уиткоффа прибыл в Москву в четверг днем. До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт указала, что спецпосланник Трампа посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что встреча Владимира Путина с Уиткоффом должна была состояться в закрытом формате.
Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин поздно вечером в четверг принял американского спецпосланника Стива Уиткоффа и передал через него информацию и дополнительные сигналы для Дональда Трампа.
Российский лидер подчеркнул, что Трамп и его администрация делают все для восстановления отношений между странами. Этот процесс непростой, если не сказать сложный, пояснил он.
Ответ Путина на призыв Трампа пощадить украинских военных в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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В миреСтив УиткоффДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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