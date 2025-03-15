https://ria.ru/20250315/voenkomat-2005206716.html
На Украине назвали попытки самоубийства в военкоматах трусостью
На Украине назвали попытки самоубийства в военкоматах трусостью - РИА Новости, 15.03.2025
На Украине назвали попытки самоубийства в военкоматах трусостью
Полтавский областной военкомат, комментируя недавние попытки суицида двух мобилизованных украинцев, выразил позицию, что подобные инциденты военкомы расценивают РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T16:36:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Полтавский областной военкомат, комментируя недавние попытки суицида двух мобилизованных украинцев, выразил позицию, что подобные инциденты военкомы расценивают как способ уклонения от воинской обязанности и проявление трусости. Украинское издание "Страна.ua" в пятницу сообщало, что мобилизованный мужчина пытался совершить суицид на территории кременчугского районного военкомата, его госпитализировали. "Информируем о двух случаях уклонения от военной службы путем самокалечения в Кременчугском районном ТЦК и СП (военкомат - ред.)... Несмотря на то, что эти позорные поступки трусости и самоповреждения получают распространение в медиа как "попытка суицида", командование Полтавского областного ТЦК и СП рассматривает их именно как попытку уклонения от военной службы", - говорится в сообщении военкомата, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Военнослужащие отметили, что мужчин, заявивших, что предпочли бы смерть службе, доставили в психиатрическое отделение. При этом полтавский военкомат подчеркивает, что поскольку "попытки суицида" были после прохождения врачебной комиссии, по факту их действия правоохранители будут рассматривать именно как военных. "Статья 409 Уголовного кодекса Украины за уклонение от военной службы путем самокалечения в условиях военного положения предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Соответствующие сообщения уже направлены в правоохранительные органы", - резюмировали военкомы. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250310/voennoobjazannye-2004089375.html
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в мире, украина, россия, страна.ua
В мире, Украина, Россия, Страна.ua
На Украине назвали попытки самоубийства в военкоматах трусостью
Военкомат в Полтаве назвал попытки суицида мобилизованных трусостью
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Полтавский областной военкомат, комментируя недавние попытки суицида двух мобилизованных украинцев, выразил позицию, что подобные инциденты военкомы расценивают как способ уклонения от воинской обязанности и проявление трусости.
Украинское издание "Страна.ua
" в пятницу сообщало, что мобилизованный мужчина пытался совершить суицид на территории кременчугского районного военкомата, его госпитализировали.
"Информируем о двух случаях уклонения от военной службы путем самокалечения в Кременчугском районном ТЦК и СП (военкомат - ред.)... Несмотря на то, что эти позорные поступки трусости и самоповреждения получают распространение в медиа как "попытка суицида", командование Полтавского областного ТЦК и СП рассматривает их именно как попытку уклонения от военной службы", - говорится в сообщении военкомата, опубликованном в социальной сети Facebook
* (запрещена в РФ
как экстремистская).
Военнослужащие отметили, что мужчин, заявивших, что предпочли бы смерть службе, доставили в психиатрическое отделение. При этом полтавский военкомат подчеркивает, что поскольку "попытки суицида" были после прохождения врачебной комиссии, по факту их действия правоохранители будут рассматривать именно как военных.
"Статья 409 Уголовного кодекса Украины
за уклонение от военной службы путем самокалечения в условиях военного положения предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Соответствующие сообщения уже направлены в правоохранительные органы", - резюмировали военкомы.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.