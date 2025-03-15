https://ria.ru/20250315/voenkomat-2005206716.html

На Украине назвали попытки самоубийства в военкоматах трусостью

На Украине назвали попытки самоубийства в военкоматах трусостью - РИА Новости, 15.03.2025

На Украине назвали попытки самоубийства в военкоматах трусостью

Полтавский областной военкомат, комментируя недавние попытки суицида двух мобилизованных украинцев, выразил позицию, что подобные инциденты военкомы расценивают РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T16:36:00+03:00

2025-03-15T16:36:00+03:00

2025-03-15T16:36:00+03:00

в мире

украина

россия

страна.ua

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/53/1548385304_0:120:2294:1410_1920x0_80_0_0_8c2c613d0522763d4f16fc7a920cd279.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Полтавский областной военкомат, комментируя недавние попытки суицида двух мобилизованных украинцев, выразил позицию, что подобные инциденты военкомы расценивают как способ уклонения от воинской обязанности и проявление трусости. Украинское издание "Страна.ua" в пятницу сообщало, что мобилизованный мужчина пытался совершить суицид на территории кременчугского районного военкомата, его госпитализировали. "Информируем о двух случаях уклонения от военной службы путем самокалечения в Кременчугском районном ТЦК и СП (военкомат - ред.)... Несмотря на то, что эти позорные поступки трусости и самоповреждения получают распространение в медиа как "попытка суицида", командование Полтавского областного ТЦК и СП рассматривает их именно как попытку уклонения от военной службы", - говорится в сообщении военкомата, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Военнослужащие отметили, что мужчин, заявивших, что предпочли бы смерть службе, доставили в психиатрическое отделение. При этом полтавский военкомат подчеркивает, что поскольку "попытки суицида" были после прохождения врачебной комиссии, по факту их действия правоохранители будут рассматривать именно как военных. "Статья 409 Уголовного кодекса Украины за уклонение от военной службы путем самокалечения в условиях военного положения предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Соответствующие сообщения уже направлены в правоохранительные органы", - резюмировали военкомы. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250310/voennoobjazannye-2004089375.html

https://ria.ru/20250302/mobilizatsiya-2002621496.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, страна.ua