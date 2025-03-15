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Власти Владивостока назвали сроки восстановления обрушившейся стены - РИА Новости, 15.03.2025
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10:36 15.03.2025 (обновлено: 10:37 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/vladivostok-2005164258.html
Власти Владивостока назвали сроки восстановления обрушившейся стены
Власти Владивостока назвали сроки восстановления обрушившейся стены - РИА Новости, 15.03.2025
Власти Владивостока назвали сроки восстановления обрушившейся стены
Часть подпорной стены, которая обрушилась во Владивостоке на автомобили, планируется восстановить за два месяца, к работам приступят на следующей неделе,... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T10:36:00+03:00
2025-03-15T10:37:00+03:00
происшествия
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Часть подпорной стены, которая обрушилась во Владивостоке на автомобили, планируется восстановить за два месяца, к работам приступят на следующей неделе, сообщает администрация города. Ранее прокуратура Приморья сообщила, что по улице Кирова во Владивостоке обрушилась часть подпорной стены, повреждены три припаркованных автомобиля. Надзорное ведомство организовало проверку, оценит полноту мер, принимаемых к надлежащему содержанию общественных территорий и безопасности конструкций объектов инфраструктуры. "Подпорную стену... начнут ремонтировать на следующей неделе. Планируется полностью обновить все 40 метров стены в течение двух ближайших месяцев", - говорится в сообщении. На месте уже работают специалисты муниципального предприятия "Содержание городских территорий", которые убирают обвалившиеся блоки, информирует мэрия.
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происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Власти Владивостока назвали сроки восстановления обрушившейся стены

Мэрия Владивостока: часть обрушившейся подпорной стены восстановят за два месяца

© Фото : Прокуратура Приморского краяНа месте обрушения подпорной стены во Владивостоке
На месте обрушения подпорной стены во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Фото : Прокуратура Приморского края
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Часть подпорной стены, которая обрушилась во Владивостоке на автомобили, планируется восстановить за два месяца, к работам приступят на следующей неделе, сообщает администрация города.
Ранее прокуратура Приморья сообщила, что по улице Кирова во Владивостоке обрушилась часть подпорной стены, повреждены три припаркованных автомобиля. Надзорное ведомство организовало проверку, оценит полноту мер, принимаемых к надлежащему содержанию общественных территорий и безопасности конструкций объектов инфраструктуры.
«
"Подпорную стену... начнут ремонтировать на следующей неделе. Планируется полностью обновить все 40 метров стены в течение двух ближайших месяцев", - говорится в сообщении.
На месте уже работают специалисты муниципального предприятия "Содержание городских территорий", которые убирают обвалившиеся блоки, информирует мэрия.
© Фото : Прокуратура Приморского краяНа месте обрушения подпорной стены во Владивостоке
На месте обрушения подпорной стены во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Фото : Прокуратура Приморского края
На месте обрушения подпорной стены во Владивостоке
 
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