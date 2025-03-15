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Власти Владивостока назвали сроки восстановления обрушившейся стены

Власти Владивостока назвали сроки восстановления обрушившейся стены - РИА Новости, 15.03.2025

Власти Владивостока назвали сроки восстановления обрушившейся стены

Часть подпорной стены, которая обрушилась во Владивостоке на автомобили, планируется восстановить за два месяца, к работам приступят на следующей неделе,... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T10:36:00+03:00

2025-03-15T10:36:00+03:00

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происшествия

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Часть подпорной стены, которая обрушилась во Владивостоке на автомобили, планируется восстановить за два месяца, к работам приступят на следующей неделе, сообщает администрация города. Ранее прокуратура Приморья сообщила, что по улице Кирова во Владивостоке обрушилась часть подпорной стены, повреждены три припаркованных автомобиля. Надзорное ведомство организовало проверку, оценит полноту мер, принимаемых к надлежащему содержанию общественных территорий и безопасности конструкций объектов инфраструктуры. "Подпорную стену... начнут ремонтировать на следующей неделе. Планируется полностью обновить все 40 метров стены в течение двух ближайших месяцев", - говорится в сообщении. На месте уже работают специалисты муниципального предприятия "Содержание городских территорий", которые убирают обвалившиеся блоки, информирует мэрия.

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приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, приморский край