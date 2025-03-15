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Власти Владивостока назвали сроки восстановления обрушившейся стены
Власти Владивостока назвали сроки восстановления обрушившейся стены - РИА Новости, 15.03.2025
Власти Владивостока назвали сроки восстановления обрушившейся стены
Часть подпорной стены, которая обрушилась во Владивостоке на автомобили, планируется восстановить за два месяца, к работам приступят на следующей неделе,... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T10:36:00+03:00
2025-03-15T10:36:00+03:00
2025-03-15T10:37:00+03:00
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владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Часть подпорной стены, которая обрушилась во Владивостоке на автомобили, планируется восстановить за два месяца, к работам приступят на следующей неделе, сообщает администрация города. Ранее прокуратура Приморья сообщила, что по улице Кирова во Владивостоке обрушилась часть подпорной стены, повреждены три припаркованных автомобиля. Надзорное ведомство организовало проверку, оценит полноту мер, принимаемых к надлежащему содержанию общественных территорий и безопасности конструкций объектов инфраструктуры. "Подпорную стену... начнут ремонтировать на следующей неделе. Планируется полностью обновить все 40 метров стены в течение двух ближайших месяцев", - говорится в сообщении. На месте уже работают специалисты муниципального предприятия "Содержание городских территорий", которые убирают обвалившиеся блоки, информирует мэрия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Власти Владивостока назвали сроки восстановления обрушившейся стены
Мэрия Владивостока: часть обрушившейся подпорной стены восстановят за два месяца