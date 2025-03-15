https://ria.ru/20250315/vilfand-2005146777.html

Жителей центральной России предупредили о "приличном морозце"

Жителей центральной России предупредили о "приличном морозце" - РИА Новости, 15.03.2025

Жителей центральной России предупредили о "приличном морозце"

"Приличный морозец" прогнозируется в начале следующей недели в центре европейской части России, днем будет около нуля, ночью – от минус 4 до минус 8 градусов,... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T06:57:00+03:00

2025-03-15T06:57:00+03:00

2025-03-15T06:58:00+03:00

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. "Приличный морозец" прогнозируется в начале следующей недели в центре европейской части России, днем будет около нуля, ночью – от минус 4 до минус 8 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В понедельник и вторник - вполне приличный морозец, уже будет минус 4 - минус 8 градусов. Днём температура около нулевой отметки", - сказал Вильфанд. По его словам, в среду ночные температуры будут отрицательные, днем ожидается около нуля. "Начиная с четверга, начнётся небольшое повышение температуры, оно будет характеризоваться такими характеристиками - ночью около нуля, днём - около 5-7 градусов. Такой температурный фон будет уже на два градуса выше нормы", - сообщил синоптик.

https://ria.ru/20250223/pogoda-2001075050.html

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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр