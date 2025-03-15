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Жителей центральной России предупредили о "приличном морозце" - РИА Новости, 15.03.2025
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06:57 15.03.2025 (обновлено: 06:58 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/vilfand-2005146777.html
Жителей центральной России предупредили о "приличном морозце"
Жителей центральной России предупредили о "приличном морозце" - РИА Новости, 15.03.2025
Жителей центральной России предупредили о "приличном морозце"
"Приличный морозец" прогнозируется в начале следующей недели в центре европейской части России, днем будет около нуля, ночью – от минус 4 до минус 8 градусов,... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T06:57:00+03:00
2025-03-15T06:58:00+03:00
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. "Приличный морозец" прогнозируется в начале следующей недели в центре европейской части России, днем будет около нуля, ночью – от минус 4 до минус 8 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В понедельник и вторник - вполне приличный морозец, уже будет минус 4 - минус 8 градусов. Днём температура около нулевой отметки", - сказал Вильфанд. По его словам, в среду ночные температуры будут отрицательные, днем ожидается около нуля. "Начиная с четверга, начнётся небольшое повышение температуры, оно будет характеризоваться такими характеристиками - ночью около нуля, днём - около 5-7 градусов. Такой температурный фон будет уже на два градуса выше нормы", - сообщил синоптик.
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Жителей центральной России предупредили о "приличном морозце"

Вильфанд: в начале следующей недели в центре России ожидается приличный мороз

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
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© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. "Приличный морозец" прогнозируется в начале следующей недели в центре европейской части России, днем будет около нуля, ночью – от минус 4 до минус 8 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В понедельник и вторник - вполне приличный морозец, уже будет минус 4 - минус 8 градусов. Днём температура около нулевой отметки", - сказал Вильфанд.
По его словам, в среду ночные температуры будут отрицательные, днем ожидается около нуля.
"Начиная с четверга, начнётся небольшое повышение температуры, оно будет характеризоваться такими характеристиками - ночью около нуля, днём - около 5-7 градусов. Такой температурный фон будет уже на два градуса выше нормы", - сообщил синоптик.
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