TikTok могут продать до окончания отсрочки блокировки в США, заявил Вэнс
Вэнс: TikTok могут продать до окончания отсрочки блокировки в США
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Сделка высокого уровня о продаже в США соцсети TikTok может быть заключена до апреля, когда истечет срок, предоставленный президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом для проведения переговоров по продаже соцсети в стране, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC.
Во время интервью телеканалу на борту самолета ВВС США Air Force Two вице-президент выразил уверенность, что сделка по соцсети будет заключена до 5 апреля.
"Очень вероятно будет соглашение высокого уровня, которое, как я думаю, удовлетворит наши заботы о национальной безопасности... Мы пытаемся завершить это дело до начала апреля. Думаю, что его очертания (соглашения - ред.) будут предельно ясны", - сказал телеканалу Вэнс.
Согласно NBC, политик не раскрыл подробностей по переговорам о покупке соцсети или возможным покупателям. Он предположил, что ряд проблем в оформлении могли бы привести к тому, что сделку о покупке могут заключить после 5 апреля. Вэнс также выразил надежду, что американским властям не придется отсрочить введение запрета на соцсеть в стране.
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Агентство Блумберг, ссылаясь на источники, 14 января передало, что китайские чиновники рассматривают возможность, при которой управление операциями TikTok в США будет передано американскому предпринимателю Илону Маску. Позднее соцсеть TikTok назвала подобные сообщения чистой выдумкой. Впоследствии Маск сообщил, что не собирался подавать заявку на покупку соцсети TikTok и не "горит желанием" приобретать ее.
Верховный суд США 17 января отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории США в силу с 19 января, следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости. Однако Трамп после инаугурации подписал указ, дающий 75-дневную отсрочку блокировки соцсети в стране до 5 апреля для поиска покупателя в Соединенных Штатах.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания-владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории Соединенных Штатов у TikTok - около 170 миллионов пользователей.
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