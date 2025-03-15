https://ria.ru/20250315/ukraina-2005162354.html

На Украине заявили о повреждении энергообъектов ж/д системы

На Украине заявили о повреждении энергообъектов ж/д системы - РИА Новости, 15.03.2025

На Украине заявили о повреждении энергообъектов ж/д системы

Компания "Украинские железные дороги" в субботу утром заявила в Telegram-канале о повреждении энергообъектов железнодорожной системы в Днепропетровской и... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T10:17:00+03:00

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" в субботу утром заявила в Telegram-канале о повреждении энергообъектов железнодорожной системы в Днепропетровской и подконтрольной ВСУ части Запорожской областей. В сообщении компании заявляется о повреждении энергетической инфраструктуры "Украинских железных дорог" в Днепропетровской и подконтрольной ВСУ части Запорожской области и об отключении электроснабжения на ряде участков, куда уже направлены резервные тепловозы. Деталей о поврежденных объектах и их расположении не приводится. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, киев, россия, украинская железная дорога, вооруженные силы украины, украина