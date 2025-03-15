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На Украине заявили о повреждении энергообъектов ж/д системы - РИА Новости, 15.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:17 15.03.2025 (обновлено: 10:18 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/ukraina-2005162354.html
На Украине заявили о повреждении энергообъектов ж/д системы
На Украине заявили о повреждении энергообъектов ж/д системы - РИА Новости, 15.03.2025
На Украине заявили о повреждении энергообъектов ж/д системы
Компания "Украинские железные дороги" в субботу утром заявила в Telegram-канале о повреждении энергообъектов железнодорожной системы в Днепропетровской и... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T10:17:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
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россия
украинская железная дорога
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" в субботу утром заявила в Telegram-канале о повреждении энергообъектов железнодорожной системы в Днепропетровской и подконтрольной ВСУ части Запорожской областей. В сообщении компании заявляется о повреждении энергетической инфраструктуры "Украинских железных дорог" в Днепропетровской и подконтрольной ВСУ части Запорожской области и об отключении электроснабжения на ряде участков, куда уже направлены резервные тепловозы. Деталей о поврежденных объектах и их расположении не приводится. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, запорожская область, киев, россия, украинская железная дорога, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Украинская железная дорога, Вооруженные силы Украины, Украина
На Украине заявили о повреждении энергообъектов ж/д системы

"Украинские железные дороги" заявили о повреждении энергообъектов в 2 областях

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" в субботу утром заявила в Telegram-канале о повреждении энергообъектов железнодорожной системы в Днепропетровской и подконтрольной ВСУ части Запорожской областей.
В сообщении компании заявляется о повреждении энергетической инфраструктуры "Украинских железных дорог" в Днепропетровской и подконтрольной ВСУ части Запорожской области и об отключении электроснабжения на ряде участков, куда уже направлены резервные тепловозы.
Деталей о поврежденных объектах и их расположении не приводится.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьКиевРоссияУкраинская железная дорогаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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