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В Запорожской области поврежден объект критической инфраструктуры
В Запорожской области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 15.03.2025
В Запорожской области поврежден объект критической инфраструктуры
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что в подконтрольной ВСУ части... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T08:17:00+03:00
2025-03-15T08:17:00+03:00
2025-03-15T08:18:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что в подконтрольной ВСУ части региона в ночь на субботу поврежден объект критической инфраструктуры. "Поврежден объект инфраструктуры в одном из населенных пунктов области", - написал Федоров, при этом не уточнил, о каком именно объекте и населенном пункте идет речь. По словам чиновника на месте работают чрезвычайные службы. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Запорожской области поврежден объект критической инфраструктуры
Федоров: объект критической инфраструктуры поврежден в Запорожской области