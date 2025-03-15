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В Запорожской области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 15.03.2025
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08:17 15.03.2025 (обновлено: 08:18 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/ukraina-2005150334.html
В Запорожской области поврежден объект критической инфраструктуры
В Запорожской области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 15.03.2025
В Запорожской области поврежден объект критической инфраструктуры
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что в подконтрольной ВСУ части... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T08:17:00+03:00
2025-03-15T08:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что в подконтрольной ВСУ части региона в ночь на субботу поврежден объект критической инфраструктуры. "Поврежден объект инфраструктуры в одном из населенных пунктов области", - написал Федоров, при этом не уточнил, о каком именно объекте и населенном пункте идет речь. По словам чиновника на месте работают чрезвычайные службы. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
запорожская область
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в мире, киев, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области поврежден объект критической инфраструктуры

Федоров: объект критической инфраструктуры поврежден в Запорожской области

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что в подконтрольной ВСУ части региона в ночь на субботу поврежден объект критической инфраструктуры.
"Поврежден объект инфраструктуры в одном из населенных пунктов области", - написал Федоров, при этом не уточнил, о каком именно объекте и населенном пункте идет речь.
По словам чиновника на месте работают чрезвычайные службы.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЗапорожская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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