https://ria.ru/20250315/ukraina-2005145720.html

В Германии раскрыли последствия авантюры Зеленского

В Германии раскрыли последствия авантюры Зеленского - РИА Новости, 15.03.2025

В Германии раскрыли последствия авантюры Зеленского

Вторжение в Курскую область не принесло преимуществ Украине, хотя стоило существенных кадровых резервов и ослабило положение дел на Донбассе, такое мнение... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T06:32:00+03:00

2025-03-15T06:32:00+03:00

2025-03-15T06:32:00+03:00

курская область

украина

суджа

валерий герасимов

focus

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вторжение в Курскую область не принесло преимуществ Украине, хотя стоило существенных кадровых резервов и ослабило положение дел на Донбассе, такое мнение высказал полковник бундесвера в отставке, научный сотрудник Женевского центра политики безопасности Вольфганг Рихтер в беседе с изданием Focus."Сейчас стало ясно, что курская авантюра в конечном итоге не принесла Киеву существенных преимуществ, но стоила слишком больших кадровых резервов", — cчитает эксперт.По его мнению, с таким развитием событий политическая возможность Украины предлагать территориальные обмены в рамках переговоров также испарилась и ныне кажется политически безнадежной."Сейчас главное для украинцев – максимально невредимым выбраться из окружения и сохранить собственную жизнь", — подытожил полковник.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. В четверг Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под свой контроль райцентра Суджа и двух поселков в Курской области.Важным элементом стала операция "Поток", в результате которой около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 километров и ворвавшись в тыл ВСУ в Судже. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе Путину, эта операция стала неожиданностью для украинских войск и способствовала развалу их обороны.

https://ria.ru/20250315/porazhenie-2005138783.html

https://ria.ru/20250314/rogov-2004907772.html

https://ria.ru/20250313/zelenskij-2004675991.html

курская область

украина

суджа

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курская область, украина, суджа, валерий герасимов, focus, вооруженные силы украины