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В Германии раскрыли последствия авантюры Зеленского - РИА Новости, 15.03.2025
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06:32 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/ukraina-2005145720.html
В Германии раскрыли последствия авантюры Зеленского
В Германии раскрыли последствия авантюры Зеленского - РИА Новости, 15.03.2025
В Германии раскрыли последствия авантюры Зеленского
Вторжение в Курскую область не принесло преимуществ Украине, хотя стоило существенных кадровых резервов и ослабило положение дел на Донбассе, такое мнение... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T06:32:00+03:00
2025-03-15T06:32:00+03:00
курская область
украина
суджа
валерий герасимов
focus
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вторжение в Курскую область не принесло преимуществ Украине, хотя стоило существенных кадровых резервов и ослабило положение дел на Донбассе, такое мнение высказал полковник бундесвера в отставке, научный сотрудник Женевского центра политики безопасности Вольфганг Рихтер в беседе с изданием Focus."Сейчас стало ясно, что курская авантюра в конечном итоге не принесла Киеву существенных преимуществ, но стоила слишком больших кадровых резервов", — cчитает эксперт.По его мнению, с таким развитием событий политическая возможность Украины предлагать территориальные обмены в рамках переговоров также испарилась и ныне кажется политически безнадежной."Сейчас главное для украинцев – максимально невредимым выбраться из окружения и сохранить собственную жизнь", — подытожил полковник.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. В четверг Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под свой контроль райцентра Суджа и двух поселков в Курской области.Важным элементом стала операция "Поток", в результате которой около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 километров и ворвавшись в тыл ВСУ в Судже. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе Путину, эта операция стала неожиданностью для украинских войск и способствовала развалу их обороны.
https://ria.ru/20250315/porazhenie-2005138783.html
https://ria.ru/20250314/rogov-2004907772.html
https://ria.ru/20250313/zelenskij-2004675991.html
курская область
украина
суджа
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курская область, украина, суджа, валерий герасимов, focus, вооруженные силы украины
Курская область, Украина, Суджа, Валерий Герасимов, Focus, Вооруженные силы Украины
В Германии раскрыли последствия авантюры Зеленского

Полковник Рихтер: вторжение в Курскую область стоило ВСУ больших резервов

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вторжение в Курскую область не принесло преимуществ Украине, хотя стоило существенных кадровых резервов и ослабило положение дел на Донбассе, такое мнение высказал полковник бундесвера в отставке, научный сотрудник Женевского центра политики безопасности Вольфганг Рихтер в беседе с изданием Focus.
"Сейчас стало ясно, что курская авантюра в конечном итоге не принесла Киеву существенных преимуществ, но стоила слишком больших кадровых резервов", — cчитает эксперт.
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По его мнению, с таким развитием событий политическая возможность Украины предлагать территориальные обмены в рамках переговоров также испарилась и ныне кажется политически безнадежной.
"Сейчас главное для украинцев – максимально невредимым выбраться из окружения и сохранить собственную жизнь", — подытожил полковник.
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Важным элементом стала операция "Поток", в результате которой около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 километров и ворвавшись в тыл ВСУ в Судже. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе Путину, эта операция стала неожиданностью для украинских войск и способствовала развалу их обороны.
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