В Германии раскрыли последствия авантюры Зеленского
Полковник Рихтер: вторжение в Курскую область стоило ВСУ больших резервов
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вторжение в Курскую область не принесло преимуществ Украине, хотя стоило существенных кадровых резервов и ослабило положение дел на Донбассе, такое мнение высказал полковник бундесвера в отставке, научный сотрудник Женевского центра политики безопасности Вольфганг Рихтер в беседе с изданием Focus.
"Сейчас стало ясно, что курская авантюра в конечном итоге не принесла Киеву существенных преимуществ, но стоила слишком больших кадровых резервов", — cчитает эксперт.
По его мнению, с таким развитием событий политическая возможность Украины предлагать территориальные обмены в рамках переговоров также испарилась и ныне кажется политически безнадежной.
"Сейчас главное для украинцев – максимально невредимым выбраться из окружения и сохранить собственную жизнь", — подытожил полковник.
В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. В четверг Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под свой контроль райцентра Суджа и двух поселков в Курской области.
Важным элементом стала операция "Поток", в результате которой около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 километров и ворвавшись в тыл ВСУ в Судже. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе Путину, эта операция стала неожиданностью для украинских войск и способствовала развалу их обороны.