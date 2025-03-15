https://ria.ru/20250315/ukraina-2005140771.html

В Раде назревает недовольство властями Украины, заявил военный эксперт

В Раде назревает недовольство властями Украины, заявил военный эксперт - РИА Новости, 15.03.2025

В Раде назревает недовольство властями Украины, заявил военный эксперт

Недовольство руководством Украины назревает в Верховной раде, сообщил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T03:25:00+03:00

2025-03-15T03:25:00+03:00

2025-03-15T03:25:00+03:00

украина

курская область

россия

валерий герасимов

владимир путин

виталий киселев

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a852c0495a8f0f99a7e11bc0833102.jpg

ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Недовольство руководством Украины назревает в Верховной раде, сообщил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев. "Из наших источников при Верховной раде получили информацию, ну в принципе мы получаем (ее - ред.) систематически, что в киевской хунте назревает большое недовольство Владимиром Зеленским, (главнокомандующим ВСУ Александром) Сырским и (руководителем главного управления разведки минобороны Украины Кириллом) Будановым за происходящее в Курской области, что, разгромив группировку ВСУ, русские заберут Сумы, Чернигов и Харьков, и это крах", - сказал агентству эксперт. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен около 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

https://ria.ru/20250314/rada-2005080362.html

https://ria.ru/20250315/zelennskiy-2005135942.html

украина

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, виталий киселев, вооруженные силы украины, верховная рада украины