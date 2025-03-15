https://ria.ru/20250315/ukraina-2005140771.html
В Раде назревает недовольство властями Украины, заявил военный эксперт
В Раде назревает недовольство властями Украины, заявил военный эксперт - РИА Новости, 15.03.2025
В Раде назревает недовольство властями Украины, заявил военный эксперт
Недовольство руководством Украины назревает в Верховной раде, сообщил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T03:25:00+03:00
2025-03-15T03:25:00+03:00
2025-03-15T03:25:00+03:00
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Недовольство руководством Украины назревает в Верховной раде, сообщил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев. "Из наших источников при Верховной раде получили информацию, ну в принципе мы получаем (ее - ред.) систематически, что в киевской хунте назревает большое недовольство Владимиром Зеленским, (главнокомандующим ВСУ Александром) Сырским и (руководителем главного управления разведки минобороны Украины Кириллом) Будановым за происходящее в Курской области, что, разгромив группировку ВСУ, русские заберут Сумы, Чернигов и Харьков, и это крах", - сказал агентству эксперт. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен около 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
https://ria.ru/20250314/rada-2005080362.html
https://ria.ru/20250315/zelennskiy-2005135942.html
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украина, курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, виталий киселев, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Украина, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Виталий Киселев, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде назревает недовольство властями Украины, заявил военный эксперт
Полковник Киселев: в Верховной раде назревает недовольство властями Украины