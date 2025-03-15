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СМИ: двое журналистов погибли при израильском ударе по сектору Газа - РИА Новости, 15.03.2025
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15:19 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/udar-2005196138.html
СМИ: двое журналистов погибли при израильском ударе по сектору Газа
СМИ: двое журналистов погибли при израильском ударе по сектору Газа - РИА Новости, 15.03.2025
СМИ: двое журналистов погибли при израильском ударе по сектору Газа
Двое журналистов погибли в результате удара израильского беспилотника в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа, передает палестинское агентство WAFA. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T15:19:00+03:00
2025-03-15T15:19:00+03:00
в мире
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КАИР, 15 мар - РИА Новости. Двое журналистов погибли в результате удара израильского беспилотника в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа, передает палестинское агентство WAFA. "Пять граждан, включая двоих журналистов, погибли в субботу при обстреле оккупацией группы граждан в Бейт-Лахии на севере сектора Газа", - говорится в сообщении агентства. По информации источников WAFA, удар был нанесен беспилотником. С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
https://ria.ru/20250315/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250313/udary-2004880712.html
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в мире, израиль, сектор газа
В мире, Израиль, Сектор Газа
СМИ: двое журналистов погибли при израильском ударе по сектору Газа

WAFA: два журналиста погибли при ударе израильского беспилотника по сектору Газа

© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой
Дым над Газой - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой. Архивное фото
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КАИР, 15 мар - РИА Новости. Двое журналистов погибли в результате удара израильского беспилотника в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа, передает палестинское агентство WAFA.
"Пять граждан, включая двоих журналистов, погибли в субботу при обстреле оккупацией группы граждан в Бейт-Лахии на севере сектора Газа", - говорится в сообщении агентства.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
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Вчера, 19:55
По информации источников WAFA, удар был нанесен беспилотником.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
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ВВС Израиля нанесли удары на востоке Ливана близ сирийской границы
13 марта, 22:15
 
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