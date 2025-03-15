СМИ: двое журналистов погибли при израильском ударе по сектору Газа
WAFA: два журналиста погибли при ударе израильского беспилотника по сектору Газа
© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой. Архивное фото
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КАИР, 15 мар - РИА Новости. Двое журналистов погибли в результате удара израильского беспилотника в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа, передает палестинское агентство WAFA.
"Пять граждан, включая двоих журналистов, погибли в субботу при обстреле оккупацией группы граждан в Бейт-Лахии на севере сектора Газа", - говорится в сообщении агентства.
По информации источников WAFA, удар был нанесен беспилотником.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.