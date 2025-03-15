https://ria.ru/20250315/udar-2005184123.html

Армия Израиля нанесла удар по Газе

Армия Израиля нанесла удар по Газе - РИА Новости, 15.03.2025

Армия Израиля нанесла удар по Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по трем палестинским радикалам в момент закладки взрывчатки вблизи позиций израильских военных, сообщила в субботу... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T13:47:00+03:00

2025-03-15T13:47:00+03:00

2025-03-15T13:47:00+03:00

в мире

израиль

стив уиткофф

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по трем палестинским радикалам в момент закладки взрывчатки вблизи позиций израильских военных, сообщила в субботу пресс-служба ЦАХАЛ. "Некоторое время назад были идентифицированы три террориста, действовавших вблизи войск Армии обороны Израиля в районе Нецарим и пытавшихся заложить в землю взрывные устройства. Армия обороны Израиля нанесла удар по террористам", - говорится в сообщении. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что американский представитель Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет. Новый план, о котором было объявлено 2 марта, предусматривает продление режима прекращения огня на периоды Рамадана и Песаха - то есть до середины апреля. План подразумевает освобождение из сектора Газа половины израильских заложников, как живых, так и мертвых, в первый день его реализации, а в случае достижения соглашения о постоянном прекращении огня, будут освобождены все оставшиеся похищенные, как живые, так и погибшие. По официальным данным Израиля, в Газе остаются еще 59 заложников, захваченных 7 октября 2023 года. По меньше мере 35 из них считаются погибшими. После истечения согласованного срока прекращения огня ни Израиль, ни ХАМАС не возобновили боевые действия. Израиль в рамках политики усиления давления на палестинских радикалов запретил ввоз гуманитарных грузов в анклав и прекратил подачу электричества на опреснительную установку в Газе. ХАМАС продолжает настаивать на переговорах по переходу ко второму этапу соглашения, которое подразумевает полное прекращение войны и полный вывод израильских войск из сектора.

https://ria.ru/20250310/gaza-2004146285.html

https://ria.ru/20250309/izrail-2003943806.html

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в мире, израиль, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году