https://ria.ru/20250315/turtsiya-2005148844.html

В Турции рассказали, что может стать основой для перемирия на Украине

В Турции рассказали, что может стать основой для перемирия на Украине - РИА Новости, 15.03.2025

В Турции рассказали, что может стать основой для перемирия на Украине

Потенциальное 30-дневное прекращение огня на Украине может заложить фундамент для долгосрочного перемирия, но нужны четкие условия, нельзя допустить... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T07:48:00+03:00

2025-03-15T07:48:00+03:00

2025-03-15T07:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

сша

киев

владимир зеленский

дональд трамп

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СТАМБУЛ, 15 мар - РИА Новости. Потенциальное 30-дневное прекращение огня на Украине может заложить фундамент для долгосрочного перемирия, но нужны четкие условия, нельзя допустить перегруппировки украинских сил в этот период, считает директор турецкого Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье, генерал в отставке Фахри Эренель. "(Президент РФ Владимир - ред.) Путин не одобрит вступление в этот процесс, пока не будут прояснены условия прекращения огня и его мониторинга. Несомненно, соблюдение обеими сторонами прекращения огня позитивно скажется на атмосфере доверия, но на это уйдет определенное время. Надеюсь, что стороны придут к миру в ближайшее время", - сказал эксперт РИА Новости. По его словам, существует много вопросов, которые необходимо прояснить. "Это прекращение огня может стать фундаментом для долгосрочного перемирия. Но сейчас есть много вопросов, которые необходимо прояснить: как будет осуществляться мониторинг прекращения огня, как будут оформляться отчеты о действиях обеих сторон в процессе, как будет налажен поток информации от них, кто и как будет публиковать результаты мониторинга. Самый важный момент сейчас - недоверие между сторонами находится на самом высоком уровне", - считает Эренель. Киев может использовать прекращение огня для развертывания новых систем вооружения, и этого нельзя допустить, добавил он. "Нельзя допустить, чтобы 30-дневное прекращение огня создало условия для перегруппировки украинских сил и развертывания новых систем вооружений Киевом", - подчеркнул эксперт. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине.

https://ria.ru/20250314/tramp-2005132409.html

https://ria.ru/20250314/peremirie-2005131946.html

https://ria.ru/20250314/matvienko-2005100349.html

украина

сша

киев

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украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп