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В Турции возбудили дело после фотосессии двух иностранок на кладбище - РИА Новости, 15.03.2025
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12:19 15.03.2025 (обновлено: 12:40 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/turtsija-2005175375.html
В Турции возбудили дело после фотосессии двух иностранок на кладбище
В Турции возбудили дело после фотосессии двух иностранок на кладбище - РИА Новости, 15.03.2025
В Турции возбудили дело после фотосессии двух иностранок на кладбище
Следствие начато в Турции в отношении двух иностранок, устроивших фотосессию на кладбище в Анталье и игравших в карты на могилах, сообщило управление... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T12:19:00+03:00
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СТАМБУЛ, 15 мар - РИА Новости. Следствие начато в Турции в отношении двух иностранок, устроивших фотосессию на кладбище в Анталье и игравших в карты на могилах, сообщило управление безопасности курорта. Ранее в ряде СМИ появились видеозаписи с русскоговорящими девушками, позирующими на кладбище в Анталье. Telegram-канал SHOT 12 марта утверждал, что на видео "москвичка" Элиза Санникова и "одесситка" Катерина-Александра Любимова. "В соцсетях и СМИ появились видеозаписи с двумя гражданами, игравшими в карты на кладбище, они вели себя неподобающе... Установлено, что инцидент произошел на кладбище Андызлы в районе Муратпаша, в нем участвовали иностранки Е. С. и К. Й., которые покинули нашу страну 10 марта. В отношении иностранок начато следствие по статье 216 турецкого уголовного кодекса о подстрекательстве к ненависти или враждебности одной части общества по отношению к другой", - сообщило управление в пресс-релизе. Статьей 216 Уголовного кодекса Турции предусмотрено наказание в виде тюремного заключения от шести месяцев до одного года.
https://ria.ru/20250214/samolet-1999312014.html
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в мире, турция, анталья (провинция)
В мире, Турция, Анталья (провинция)
В Турции возбудили дело после фотосессии двух иностранок на кладбище

В Турции возбудили дело против двух иностранок, игравших в карты на кладбище

© Фото : соцсетиДевушки во время фотосессии на кладбище в Анталье, Турция
Девушки во время фотосессии на кладбище в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Фото : соцсети
Девушки во время фотосессии на кладбище в Анталье, Турция
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СТАМБУЛ, 15 мар - РИА Новости. Следствие начато в Турции в отношении двух иностранок, устроивших фотосессию на кладбище в Анталье и игравших в карты на могилах, сообщило управление безопасности курорта.
Ранее в ряде СМИ появились видеозаписи с русскоговорящими девушками, позирующими на кладбище в Анталье. Telegram-канал SHOT 12 марта утверждал, что на видео "москвичка" Элиза Санникова и "одесситка" Катерина-Александра Любимова.
«
"В соцсетях и СМИ появились видеозаписи с двумя гражданами, игравшими в карты на кладбище, они вели себя неподобающе... Установлено, что инцидент произошел на кладбище Андызлы в районе Муратпаша, в нем участвовали иностранки Е. С. и К. Й., которые покинули нашу страну 10 марта. В отношении иностранок начато следствие по статье 216 турецкого уголовного кодекса о подстрекательстве к ненависти или враждебности одной части общества по отношению к другой", - сообщило управление в пресс-релизе.
Статьей 216 Уголовного кодекса Турции предусмотрено наказание в виде тюремного заключения от шести месяцев до одного года.
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