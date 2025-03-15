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Трамп назначил Келлога спецпосланником для прямого общения с Зеленским - РИА Новости, 15.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:52 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/tramp-2005244302.html
Трамп назначил Келлога спецпосланником для прямого общения с Зеленским
Трамп назначил Келлога спецпосланником для прямого общения с Зеленским - РИА Новости, 15.03.2025
Трамп назначил Келлога спецпосланником для прямого общения с Зеленским
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что назначил отставного американского генерала Кита Келлога своим спецпосланником на Украине, который будет... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T21:52:00+03:00
2025-03-15T21:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
кит келлог
дональд трамп
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что назначил отставного американского генерала Кита Келлога своим спецпосланником на Украине, который будет напрямую общаться с Владимиром Зеленским и украинским руководством. "Я рад сообщить вам, что генерал Кит Келлог назначен специальным посланником на Украине. Генерал Келлог… будет напрямую общаться с... Зеленским и украинским руководством. Он хорошо их знает, и у них очень хорошие рабочие отношения", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источник сообщал, что Келлог якобы отстранен от переговоров по Украине по просьбе России. Издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома также сообщало, что роль Келлога в решении украинского конфликта под большим вопросом. При этом официальные представители опровергли слова анонимного источника Politico. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, что Келлога отстранили от переговоров по Украине из-за просьбы Москвы, отметив, что Россия не вмешивается во внутренние дела США. Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США, американскую сторону на ней представляли советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио, Келлога там не было. Как сообщал Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника лидера США Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.
https://ria.ru/20250315/kursk-2005241027.html
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в мире, украина, сша, россия, кит келлог, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Кит Келлог, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп назначил Келлога спецпосланником для прямого общения с Зеленским

Трамп назначил Келлога спецпосланником на Украине для прямого общения с Киевом

© AP Photo / Mariam ZuhaibКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Кит Келлог. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что назначил отставного американского генерала Кита Келлога своим спецпосланником на Украине, который будет напрямую общаться с Владимиром Зеленским и украинским руководством.
"Я рад сообщить вам, что генерал Кит Келлог назначен специальным посланником на Украине. Генерал Келлог… будет напрямую общаться с... Зеленским и украинским руководством. Он хорошо их знает, и у них очень хорошие рабочие отношения", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Зеленскому вынесли предупреждение после слов о Курской области
Вчера, 21:20
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источник сообщал, что Келлог якобы отстранен от переговоров по Украине по просьбе России. Издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома также сообщало, что роль Келлога в решении украинского конфликта под большим вопросом. При этом официальные представители опровергли слова анонимного источника Politico. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, что Келлога отстранили от переговоров по Украине из-за просьбы Москвы, отметив, что Россия не вмешивается во внутренние дела США.
Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США, американскую сторону на ней представляли советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио, Келлога там не было.
Как сообщал Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника лидера США Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
"Совпало с окружением": в Раде раскрыли ловушку, в которую угодил Зеленский
Вчера, 19:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияКит КеллогДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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