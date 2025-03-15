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Трамп приказал военным начать "решительные" действия против хуситов - РИА Новости, 16.03.2025
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21:47 15.03.2025 (обновлено: 05:35 16.03.2025)
https://ria.ru/20250315/tramp-2005243874.html
Трамп приказал военным начать "решительные" действия против хуситов
Трамп приказал военным начать "решительные" действия против хуситов - РИА Новости, 16.03.2025
Трамп приказал военным начать "решительные" действия против хуситов
Президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы). РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-15T21:47:00+03:00
2025-03-16T05:35:00+03:00
в мире
сша
иран
йемен
дональд трамп
ансар алла
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ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы).&quot;Сегодня я приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене. &lt;...&gt; Наши храбрые бойцы прямо сейчас проводят воздушные атаки на базы террористов, их лидеров и противоракетную оборону, чтобы защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы и восстановить свободу судоходства&quot;, — написал он в соцсети Truth Social.Трамп также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту"."Если вы это сделаете, будьте осторожны, потому что Америка привлечет вас к полной ответственности, и мы не будем относиться к этому с пониманием!" — пригрозил президент.Позднее стало известно, что США нанесли массированные авиаудары по столице Йемена Сане. В результате погибли девять человек, еще столько же пострадали.Движение "Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по Израилю. Свои действия они объясняют помощью палестинцам. США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.
https://ria.ru/20250306/ssha-2003498278.html
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в мире, сша, иран, йемен, дональд трамп, ансар алла
В мире, США, Иран, Йемен, Дональд Трамп, Ансар Алла
Трамп приказал военным начать "решительные" действия против хуситов

Трамп приказал американским военным начать решительные действия против хуситов

© AP Photo / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы).
«

"Сегодня я приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене. <...> Наши храбрые бойцы прямо сейчас проводят воздушные атаки на базы террористов, их лидеров и противоракетную оборону, чтобы защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы и восстановить свободу судоходства", — написал он в соцсети Truth Social.

Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Россия призывает США пересмотреть решение о хуситах, заявил Небензя
6 марта, 20:37
Трамп также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту".
"Если вы это сделаете, будьте осторожны, потому что Америка привлечет вас к полной ответственности, и мы не будем относиться к этому с пониманием!" — пригрозил президент.
Позднее стало известно, что США нанесли массированные авиаудары по столице Йемена Сане. В результате погибли девять человек, еще столько же пострадали.
Движение "Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по Израилю. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Хуситы заявили о готовности возобновить атаки на суда Израиля
12 марта, 00:14
 
В миреСШАИранЙеменДональд ТрампАнсар Алла
 
 
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