https://ria.ru/20250315/tramp-2005243874.html

Трамп приказал военным начать "решительные" действия против хуситов

Трамп приказал военным начать "решительные" действия против хуситов - РИА Новости, 16.03.2025

Трамп приказал военным начать "решительные" действия против хуситов

Президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы). РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-15T21:47:00+03:00

2025-03-15T21:47:00+03:00

2025-03-16T05:35:00+03:00

в мире

сша

иран

йемен

дональд трамп

ансар алла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003130965_0:44:2954:1706_1920x0_80_0_0_6af21d718d7b4f209a60de63900d6cb1.jpg

ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы)."Сегодня я приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене. <...> Наши храбрые бойцы прямо сейчас проводят воздушные атаки на базы террористов, их лидеров и противоракетную оборону, чтобы защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы и восстановить свободу судоходства", — написал он в соцсети Truth Social.Трамп также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту"."Если вы это сделаете, будьте осторожны, потому что Америка привлечет вас к полной ответственности, и мы не будем относиться к этому с пониманием!" — пригрозил президент.Позднее стало известно, что США нанесли массированные авиаудары по столице Йемена Сане. В результате погибли девять человек, еще столько же пострадали.Движение "Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по Израилю. Свои действия они объясняют помощью палестинцам. США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.

https://ria.ru/20250306/ssha-2003498278.html

https://ria.ru/20250312/khusity-2004430715.html

сша

иран

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, иран, йемен, дональд трамп, ансар алла