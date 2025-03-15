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Трамп подписал закон о финансировании правительства США - РИА Новости, 15.03.2025
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21:09 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/tramp-2005240056.html
Трамп подписал закон о финансировании правительства США
Трамп подписал закон о финансировании правительства США - РИА Новости, 15.03.2025
Трамп подписал закон о финансировании правительства США
Американский президент Дональд Трамп в субботу подписал закон о финансировании правительства США до 30 сентября 2025 года, после того как ранее документ... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T21:09:00+03:00
2025-03-15T21:09:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в субботу подписал закон о финансировании правительства США до 30 сентября 2025 года, после того как ранее документ поддержали обе палаты конгресса страны, заявили в Белом доме. "В субботу, 15 марта 2025 года, президент подписал закон… который обеспечивает дальнейшее продолжение финансирования и иные продления на финансовый год, завершающийся 30 сентября 2025 года", - говорится в распространенном релизе американской администрации. Вечером в пятницу по местному времени сенат США принял законопроект о финансировании работы американского правительства, позволив избежать шатдауна, грозившего стране уже с субботы. Законопроект предусматривает увеличение оборонных расходов США на 6 миллиардов долларов в текущем финансовом году при одновременном сокращении необоронных статей на 13 миллиардов долларов. Документ также включает дополнительное финансирование Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в размере 485 миллионов долларов для поддержки усилий ведомства по депортации незаконных мигрантов. Вместе с тем, на 185 миллионов долларов сокращается финансирование оборонных программ по нераспространению ядерного оружия и на 1,4 миллиарда долларов - финансирование Инженерного корпуса армии США, которое использовалось для проектов борьбы с последствиями ураганов и наводнений. Демократы критиковали законодательную инициативу, опасаясь, что в случае принятия она даст Трампу больше возможностей для перераспределения государственного финансирования по своему усмотрению. Однако на этапе процедурного голосования в сенате законопроект поддержали 10 членов Демпартии, включая лидера партийного меньшинства Чака Шумера. Газета газета Washington Post позднее сообщила, что этот шаг привел к внутреннему расколу в рядах Демократической партии США, которая всё еще не оправилась от победы Дональда Трампа в 2024 году.
https://ria.ru/20250313/ssha-2004824944.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп подписал закон о финансировании правительства США

Трамп подписал закон о финансировании правительства США до 30 сентября 2025

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в субботу подписал закон о финансировании правительства США до 30 сентября 2025 года, после того как ранее документ поддержали обе палаты конгресса страны, заявили в Белом доме.
"В субботу, 15 марта 2025 года, президент подписал закон… который обеспечивает дальнейшее продолжение финансирования и иные продления на финансовый год, завершающийся 30 сентября 2025 года", - говорится в распространенном релизе американской администрации.
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Глава Минфина США оценил перспективу скорого шатдауна
13 марта, 18:18
Вечером в пятницу по местному времени сенат США принял законопроект о финансировании работы американского правительства, позволив избежать шатдауна, грозившего стране уже с субботы.
Законопроект предусматривает увеличение оборонных расходов США на 6 миллиардов долларов в текущем финансовом году при одновременном сокращении необоронных статей на 13 миллиардов долларов.
Документ также включает дополнительное финансирование Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в размере 485 миллионов долларов для поддержки усилий ведомства по депортации незаконных мигрантов. Вместе с тем, на 185 миллионов долларов сокращается финансирование оборонных программ по нераспространению ядерного оружия и на 1,4 миллиарда долларов - финансирование Инженерного корпуса армии США, которое использовалось для проектов борьбы с последствиями ураганов и наводнений.
Демократы критиковали законодательную инициативу, опасаясь, что в случае принятия она даст Трампу больше возможностей для перераспределения государственного финансирования по своему усмотрению. Однако на этапе процедурного голосования в сенате законопроект поддержали 10 членов Демпартии, включая лидера партийного меньшинства Чака Шумера.
Газета газета Washington Post позднее сообщила, что этот шаг привел к внутреннему расколу в рядах Демократической партии США, которая всё еще не оправилась от победы Дональда Трампа в 2024 году.
Купюра доллара США - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Аналитик раскрыл, что будет с долларом к сезону отпусков
10 марта, 03:15
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
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