https://ria.ru/20250315/tramp-2005237569.html

Трамп назвал "дегенератами" СМИ, написавшие про ожидание Уиткоффом Путина

Трамп назвал "дегенератами" СМИ, написавшие про ожидание Уиткоффом Путина - РИА Новости, 15.03.2025

Трамп назвал "дегенератами" СМИ, написавшие про ожидание Уиткоффом Путина

Американский президент Дональд Трамп назвал "больными дегенератами" те СМИ, которые писали о длительном ожидании спецпосланником США Стивом Уиткоффом встречи с... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T20:34:00+03:00

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2025-03-15T20:34:00+03:00

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стив уиткофф

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп назвал "больными дегенератами" те СМИ, которые писали о длительном ожидании спецпосланником США Стивом Уиткоффом встречи с российским лидером Владимиром Путиным, раскритиковав прессу за распространение ложной информации. "Фейковые новости, как обычно, снова взялись за дело! Почему они не могут быть честными хотя бы раз? Вчера вечером я прочитал, что президент России Владимир Путин заставил ждать более девяти часов моего глубокоуважаемого посла и специального представителя Стива Уиткоффа", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Американский лидер указал, что на самом деле никакого ожидания вообще не было, а указанные сообщения являются попыткой нанести унижение. "Потому что они больные дегенераты, которые должны начать правильно сообщать новости", - подчеркнул президент США. Трамп добавил, что с представителями России проходили и другие встречи, которые заняли время, но оказались "очень продуктивными". "С того момента все пошло быстро и эффективно, и все признаки, как мы надеемся, очень хорошие!" - отметил он. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника США Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.

https://ria.ru/20250314/peskov-2004982113.html

https://ria.ru/20250314/rubio-2005102702.html

россия

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин