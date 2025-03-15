https://ria.ru/20250315/tramp-2005175696.html

В США назвали Маска щитом Трампа от критики

В США назвали Маска щитом Трампа от критики - РИА Новости, 15.03.2025

В США назвали Маска щитом Трампа от критики

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что предпринимателя и главу департамента государственной... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T12:27:00+03:00

2025-03-15T12:27:00+03:00

2025-03-15T12:27:00+03:00

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что предпринимателя и главу департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска в Белом доме часто называют "щитом" президента от критики, по мнению экс-советника, Маск однажды потребует за это свою цену. "Сейчас считается, что Маск продвигает повестку Трампа. Есть фраза, которую много используют люди в Белом доме: Маск - "тепловой щит" Трампа, то есть он берет на себя всю критику. Трамп в какой-то момент обнаружит, что у Маска есть своя цена за это. Я не знаю, что это, и не говорю, что речь только о долларах", - заявил Болтон в комментарии британской газете Sun. Болтон отметил, что у компании Маска SpaceX уже заключено множество контрактов с НАСА и МО США, однако подчеркнул, что не обладает информацией о том, обращался ли Маск уже с какими-либо просьбами к Трампу. Ранее телеканал NBC со ссылкой на правоохранителей сообщал о том, что по меньшей мере десять актов вандализма за последние недели зафиксировано в США в отношении электромобилей и имущества компании Tesla, принадлежащей Маску. Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://ria.ru/20250309/sotrudniki-2003918852.html

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в мире, технологии, сша, дональд трамп, илон маск, джон болтон, sun, spacex, наса