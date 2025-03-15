https://ria.ru/20250315/tramp-2005163382.html

Трамп сделал новое заявление о России

Трамп сделал новое заявление о России - РИА Новости, 15.03.2025

Трамп сделал новое заявление о России

США получили хорошие ответы от России на предложение о прекращении огня, заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления в Министерстве юстиции США. РИА Новости, 15.03.2025

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. США получили хорошие ответы от России на предложение о прекращении огня, заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления в Министерстве юстиции США. Он отметил, что Вашингтон сейчас пытается добиться прекращения огня, и по этому вопросу уже были продуктивные дискуссии с Москвой. "И у нас были очень хорошие обсуждения по этому поводу. Мы получили несколько очень хороших ответов", — сказал Трамп. Кроме того, глава Белого дома заявил, что в настоящее время американская администрация сфокусирована на прекращении украинского конфликта и ситуация сейчас развивается "значительно лучше", однако ранее она "очень легко" могла перерасти в мировую войну.Накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области. Непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена, добавил президент.

https://ria.ru/20250315/pvo-2005168633.html

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в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин