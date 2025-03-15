Трамп сделал новое заявление о России
Трамп: США получили хорошие ответы от РФ на предложение о прекращении огня
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. США получили хорошие ответы от России на предложение о прекращении огня, заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления в Министерстве юстиции США.
Он отметил, что Вашингтон сейчас пытается добиться прекращения огня, и по этому вопросу уже были продуктивные дискуссии с Москвой.
Он отметил, что Вашингтон сейчас пытается добиться прекращения огня, и по этому вопросу уже были продуктивные дискуссии с Москвой.
"И у нас были очень хорошие обсуждения по этому поводу. Мы получили несколько очень хороших ответов", — сказал Трамп.
Кроме того, глава Белого дома заявил, что в настоящее время американская администрация сфокусирована на прекращении украинского конфликта и ситуация сейчас развивается "значительно лучше", однако ранее она "очень легко" могла перерасти в мировую войну.
Накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области. Непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена, добавил президент.
Кроме того, глава Белого дома заявил, что в настоящее время американская администрация сфокусирована на прекращении украинского конфликта и ситуация сейчас развивается "значительно лучше", однако ранее она "очень легко" могла перерасти в мировую войну.
Накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области. Непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена, добавил президент.