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Трамп сделал новое заявление о России - РИА Новости, 15.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:30 15.03.2025 (обновлено: 11:43 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/tramp-2005163382.html
Трамп сделал новое заявление о России
Трамп сделал новое заявление о России - РИА Новости, 15.03.2025
Трамп сделал новое заявление о России
США получили хорошие ответы от России на предложение о прекращении огня, заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления в Министерстве юстиции США. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T10:30:00+03:00
2025-03-15T11:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. США получили хорошие ответы от России на предложение о прекращении огня, заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления в Министерстве юстиции США. Он отметил, что Вашингтон сейчас пытается добиться прекращения огня, и по этому вопросу уже были продуктивные дискуссии с Москвой. "И у нас были очень хорошие обсуждения по этому поводу. Мы получили несколько очень хороших ответов", — сказал Трамп. Кроме того, глава Белого дома заявил, что в настоящее время американская администрация сфокусирована на прекращении украинского конфликта и ситуация сейчас развивается "значительно лучше", однако ранее она "очень легко" могла перерасти в мировую войну.Накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области. Непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена, добавил президент.
https://ria.ru/20250315/pvo-2005168633.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп сделал новое заявление о России

Трамп: США получили хорошие ответы от РФ на предложение о прекращении огня

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. США получили хорошие ответы от России на предложение о прекращении огня, заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления в Министерстве юстиции США.

Он отметил, что Вашингтон сейчас пытается добиться прекращения огня, и по этому вопросу уже были продуктивные дискуссии с Москвой.
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"И у нас были очень хорошие обсуждения по этому поводу. Мы получили несколько очень хороших ответов", — сказал Трамп.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что в настоящее время американская администрация сфокусирована на прекращении украинского конфликта и ситуация сейчас развивается "значительно лучше", однако ранее она "очень легко" могла перерасти в мировую войну.

Накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области. Непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена, добавил президент.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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