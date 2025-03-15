https://ria.ru/20250315/tramp-2005144569.html
Американские военные ликвидировали главаря ИГИЛ* в Ираке, заявил Трамп
Американские военные ликвидировали главаря ИГИЛ* в Ираке, заявил Трамп - РИА Новости, 15.03.2025
Американские военные ликвидировали главаря ИГИЛ* в Ираке, заявил Трамп
Американские военные совместно с иракским правительством и "курдским региональным правительством" ликвидировали в Ираке "беглого лидера" террористической... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T05:39:00+03:00
2025-03-15T05:39:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Американские военные совместно с иракским правительством и "курдским региональным правительством" ликвидировали в Ираке "беглого лидера" террористической группировки ИГ* (ИГИЛ*, "Исламское государство"*, запрещенная в РФ террористическая организация), заявил президент США Дональд Трамп. "Был ликвидирован беглый лидер ИГИЛ* в Ираке. За ним неустанно охотились наши бесстрашные бойцы. Его жалкая жизнь была прервана вместе с жизнью другого члена ИГИЛ* в координации с правительством Ирака и курдским региональным правительством", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Президент США не назвал имени ликвидированного лидера группировки.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20250308/kurdy-2003823427.html
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в мире, ирак, сша, россия, дональд трамп, исламское государство*
В мире, Ирак, США, Россия, Дональд Трамп, Исламское государство*
Американские военные ликвидировали главаря ИГИЛ* в Ираке, заявил Трамп
Трамп: ВС США при помощи Багдада и курдов ликвидировали главаря ИГИЛ в Ираке