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Американские военные ликвидировали главаря ИГИЛ* в Ираке, заявил Трамп - РИА Новости, 15.03.2025
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05:39 15.03.2025 (обновлено: 07:31 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/tramp-2005144569.html
Американские военные ликвидировали главаря ИГИЛ* в Ираке, заявил Трамп
Американские военные ликвидировали главаря ИГИЛ* в Ираке, заявил Трамп - РИА Новости, 15.03.2025
Американские военные ликвидировали главаря ИГИЛ* в Ираке, заявил Трамп
Американские военные совместно с иракским правительством и "курдским региональным правительством" ликвидировали в Ираке "беглого лидера" террористической... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T05:39:00+03:00
2025-03-15T07:31:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Американские военные совместно с иракским правительством и "курдским региональным правительством" ликвидировали в Ираке "беглого лидера" террористической группировки ИГ* (ИГИЛ*, "Исламское государство"*, запрещенная в РФ террористическая организация), заявил президент США Дональд Трамп. "Был ликвидирован беглый лидер ИГИЛ* в Ираке. За ним неустанно охотились наши бесстрашные бойцы. Его жалкая жизнь была прервана вместе с жизнью другого члена ИГИЛ* в координации с правительством Ирака и курдским региональным правительством", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Президент США не назвал имени ликвидированного лидера группировки.* Запрещенная в России террористическая группировка.
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в мире, ирак, сша, россия, дональд трамп, исламское государство*
В мире, Ирак, США, Россия, Дональд Трамп, Исламское государство*
Американские военные ликвидировали главаря ИГИЛ* в Ираке, заявил Трамп

Трамп: ВС США при помощи Багдада и курдов ликвидировали главаря ИГИЛ в Ираке

© AP Photo / Jose Luis MaganaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Американские военные совместно с иракским правительством и "курдским региональным правительством" ликвидировали в Ираке "беглого лидера" террористической группировки ИГ* (ИГИЛ*, "Исламское государство"*, запрещенная в РФ террористическая организация), заявил президент США Дональд Трамп.
"Был ликвидирован беглый лидер ИГИЛ* в Ираке. За ним неустанно охотились наши бесстрашные бойцы. Его жалкая жизнь была прервана вместе с жизнью другого члена ИГИЛ* в координации с правительством Ирака и курдским региональным правительством", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США не назвал имени ликвидированного лидера группировки.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Американский военнослужащий в Сирии - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Курды при помощи США захватили лидера ячейки ИГ* в Сирии
8 марта, 15:41
 
В миреИракСШАРоссияДональд ТрампИсламское государство*
 
 
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