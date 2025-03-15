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Трамп заявил, что конфликт на Украине мог перерасти в третью мировую войну
Трамп заявил, что конфликт на Украине мог перерасти в третью мировую войну - РИА Новости, 15.03.2025
Трамп заявил, что конфликт на Украине мог перерасти в третью мировую войну
Конфликт на Украине мог перерасти в третью мировую войну с угрозой применения ядерного оружия, считает президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T04:17:00+03:00
2025-03-15T04:17:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине мог перерасти в третью мировую войну с угрозой применения ядерного оружия, считает президент США Дональд Трамп. "Я могу сказать вам, что это шло к третьей мировой войне. Это была бы война, как никакая другая из-за ядерного оружия и других типов оружия, о которых вы даже не хотите знать", - заявил глава Белого дома в минюсте США, комментируя угрозу эскалации конфликта на Украине. Трамп добавил, что в настоящее время американская администрация сфокусирована на прекращении украинского конфликта и ситуация сейчас развивается "значительно лучше", однако ранее она "очень легко" могла перерасти в мировую войну.
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в мире, украина, сша, дональд трамп
В мире, Украина, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что конфликт на Украине мог перерасти в третью мировую войну
Трамп: конфликт на Украине мог перерасти в третью мировую войну