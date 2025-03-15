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Протестующие в Сербии фермеры отправились в центр Белграда

Протестующие в Сербии фермеры отправились в центр Белграда - РИА Новости, 15.03.2025

Протестующие в Сербии фермеры отправились в центр Белграда

Колонна из около 100 тракторов поддержавших протесты студентов и сторонников оппозиции фермеров выдвинулась из района Нови-Београд (Новый Белград) в сторону... РИА Новости, 15.03.2025

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БЕЛГРАД, 15 мар - РИА Новости. Колонна из около 100 тракторов поддержавших протесты студентов и сторонников оппозиции фермеров выдвинулась из района Нови-Београд (Новый Белград) в сторону центра города, где главный протест пройдет перед Скупщиной (парламентом), передает корреспондент РИА Новости.Около 12.00 (14.00 мск) тысячи жителей муниципалитетов Нови-Београд и Земун блокировали движение на крупнейшей круговой развязке у здания муниципалитета Нови-Београд. Они шумели, свистели в свистки, дули в вувузелы и скандировали слоган протестов "Качай!" Колонна из около 100 тракторов заняла бульвар Михаила Пупина. На некоторых тракторах были сербские флаги, слоганы и символ протестов - окровавленная ладонь на белом полотнище.Почти в каждом тракторе помимо водителя находится еще один фермер. Как заявил один из аграриев корреспонденту РИА Новости, они приехали поддержать студентов, настроены серьезно и по хозяйственной крестьянской привычке привезли с собой домашних угощений протестующим.Около 13.20 (15.20 мск) колонна тракторов выдвинулась в сторону центра Белграда, ее сопровождает пешая колонна протестующих. Чтобы попасть к парламенту, им предстоит поехать Бранков мост, который соединяет Нови-Београд и центр города.Общественный транспорт в Белграде остановлен в субботу, перекрыты многие улицы города, на оставшихся много автомобилей с национальными флагами, они сигналят пешеходам, которые поддерживают их ободряющим выкриками и свистом.Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции призвали участников массовой несогласованной властями акции в субботу у здания Скупщины (парламента) избегать любых конфликтов, не употреблять алкоголь и не приносить пиротехнические средства.МВД Сербии сообщило в ночь на субботу, что протестующие студенты и сторонники оппозиции устроили в Белграде ряд инцидентов в ночь перед массовым протестом 15 марта, задержаны два нарушителя порядка. Группы студентов за несколько дней отправились в Белград пешком и на велосипедах из крупнейших городов Нови-Сад, Ниш, Крагуевац и других населенных пунктов начали прибывать в столицу уже в пятницу. Максимально толпа протестующих в ночь на субботу, по данным полиции, достигала 31 тысячи человек.В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп суббота представлена как "День Д", все призваны в Белград на протестную акцию, которая должна собрать несколько сотен тысяч участников.Согласно обнародованному плану, около полудня будут блокированы один из крупнейших бульваров Краля Александра в центре рядом с техническими факультетами, крупнейшая автомобильная развязка Автокоманда на юге города, круговая развязка у муниципалитета Нови-Београд на западе в другой части столицы. Там ожидаются и трактора аграриев, которые поддержали протест студентов. На 17.00 (19.00 мск) назначено главное протестное собрание на площади перед Скупщиной (парламентом) Сербии.Окончание акции запланировано в 21.00 (23.00 мск), на 21.20 (23.20 мск) намечено очищение площади перед сербским парламентом.В пятницу в палаточном лагере около администрации президента появились около двух сотен тракторов. Их поставили вокруг Пионерского парка, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов.Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу, что протест студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде не согласован с властями, но призвал полицию и другие госорганы обеспечить его полную безопасность. Он добавил, что ответственность лежит на организаторах несогласованной акции и указал, что задержан будет каждый, кто нападет на протестующих, и каждый протестующий, который нападет на других. Он также призвал полицию не применять силу, кроме самых крайних случаев.Посольство России, диппредставительство США и другие дипмиссии предупредили своих граждан об осторожности во время массовой протестной акции и порекомендовали избегать мест массового скопления людей.Госпредприятие, представляющее железные дороги Сербии, сообщило о приостановке междугороднего сообщения из-за угроз теракта, СМИ сообщали об отказе некоторых провинциальных автобусных перевозчиков совершать рейсы в Белград в субботу.

https://ria.ru/20250315/belgrad-2005199102.html

https://ria.ru/20250314/serbija-2005123645.html

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Колонна из ста тракторов выдвинулась в сторону центра Белграда Колонна из ста тракторов поддержавших протесты сербских фермеров выдвинулась в сторону центра Белграда, передает корреспондент РИА Новости. Сообщается также, что снайперы появились на здании Скупщины (парламента) и Конституционного суда. Само здание Скупщины оцеплено полицейскими. 2025-03-15T15:25 true PT1M32S

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