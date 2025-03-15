https://ria.ru/20250315/tobolsk-2005178611.html

В Тобольске продолжают устранять последствия взрыва газа в частном доме

В Тобольске продолжают устранять последствия взрыва газа в частном доме - РИА Новости, 15.03.2025

В Тобольске продолжают устранять последствия взрыва газа в частном доме

Последствия взрыва газа в частном доме, в результате которого были повреждены соседние здания, продолжают устранять в Тобольске, сообщил глава города Петр... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T13:03:00+03:00

2025-03-15T13:03:00+03:00

2025-03-15T13:03:00+03:00

происшествия

тобольск

россия

тюмень

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЮМЕНЬ, 15 мар – РИА Новости. Последствия взрыва газа в частном доме, в результате которого были повреждены соседние здания, продолжают устранять в Тобольске, сообщил глава города Петр Вагин. Тобольская межрайонная прокуратура ранее сообщала, что около 17.30 по местному времени (15.30 мск) в среду внутри частного дома произошел хлопок газовоздушной смеси. При взрыве пострадали два человека, в крайне тяжелом состоянии они были сначала госпитализированы в местную больницу, а затем доставлены в Тюмень, в ожоговый центр областной клинической больницы №1. В субботу стало известно, что один из пострадавших — ребенок — скончался. За жизнь второго пострадавшего — матери ребенка — врачи продолжают бороться. "Держу вас в курсе ситуации с ликвидацией последствий инцидента в переулке Рощинском, 33. На данный момент разбор завалов на месте разрушенного частного дома завершен. Сейчас силы сосредоточены на расчистке территории и установке ограждения. Параллельно ведутся работы по восстановлению оконных конструкций, дверей и балконов, пострадавших от ударной волны. Всего таких объектов 110", - сообщил Вагин в своем Telegram-канале. По словам главы Тобольска, все работы проводятся за счет городского бюджета. По факту взрыва газа органом дознания МЧС России проводится процессуальная проверка, устанавливаются причины происшествия. Ход и результаты проверки на контроле прокуратуры. Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности. Проводится проверка соблюдения законодательства в сфере газоснабжения.

https://ria.ru/20250312/vzryv-2004574675.html

тобольск

россия

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происшествия, тобольск, россия, тюмень, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)