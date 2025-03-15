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В Тобольске продолжают устранять последствия взрыва газа в частном доме - РИА Новости, 15.03.2025
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13:03 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/tobolsk-2005178611.html
В Тобольске продолжают устранять последствия взрыва газа в частном доме
В Тобольске продолжают устранять последствия взрыва газа в частном доме - РИА Новости, 15.03.2025
В Тобольске продолжают устранять последствия взрыва газа в частном доме
Последствия взрыва газа в частном доме, в результате которого были повреждены соседние здания, продолжают устранять в Тобольске, сообщил глава города Петр... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T13:03:00+03:00
2025-03-15T13:03:00+03:00
происшествия
тобольск
россия
тюмень
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ТЮМЕНЬ, 15 мар – РИА Новости. Последствия взрыва газа в частном доме, в результате которого были повреждены соседние здания, продолжают устранять в Тобольске, сообщил глава города Петр Вагин. Тобольская межрайонная прокуратура ранее сообщала, что около 17.30 по местному времени (15.30 мск) в среду внутри частного дома произошел хлопок газовоздушной смеси. При взрыве пострадали два человека, в крайне тяжелом состоянии они были сначала госпитализированы в местную больницу, а затем доставлены в Тюмень, в ожоговый центр областной клинической больницы №1. В субботу стало известно, что один из пострадавших — ребенок — скончался. За жизнь второго пострадавшего — матери ребенка — врачи продолжают бороться. "Держу вас в курсе ситуации с ликвидацией последствий инцидента в переулке Рощинском, 33. На данный момент разбор завалов на месте разрушенного частного дома завершен. Сейчас силы сосредоточены на расчистке территории и установке ограждения. Параллельно ведутся работы по восстановлению оконных конструкций, дверей и балконов, пострадавших от ударной волны. Всего таких объектов 110", - сообщил Вагин в своем Telegram-канале. По словам главы Тобольска, все работы проводятся за счет городского бюджета. По факту взрыва газа органом дознания МЧС России проводится процессуальная проверка, устанавливаются причины происшествия. Ход и результаты проверки на контроле прокуратуры. Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности. Проводится проверка соблюдения законодательства в сфере газоснабжения.
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происшествия, тобольск, россия, тюмень, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тобольск, Россия, Тюмень, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Тобольске продолжают устранять последствия взрыва газа в частном доме

Глава Тобольска Вагин: последствия взрыва газа в частном доме устраняют в городе

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияВзрыв газа в доме в Тобольске
Взрыв газа в доме в Тобольске - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Взрыв газа в доме в Тобольске. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 15 мар – РИА Новости. Последствия взрыва газа в частном доме, в результате которого были повреждены соседние здания, продолжают устранять в Тобольске, сообщил глава города Петр Вагин.
Тобольская межрайонная прокуратура ранее сообщала, что около 17.30 по местному времени (15.30 мск) в среду внутри частного дома произошел хлопок газовоздушной смеси. При взрыве пострадали два человека, в крайне тяжелом состоянии они были сначала госпитализированы в местную больницу, а затем доставлены в Тюмень, в ожоговый центр областной клинической больницы №1. В субботу стало известно, что один из пострадавших — ребенок — скончался. За жизнь второго пострадавшего — матери ребенка — врачи продолжают бороться.
"Держу вас в курсе ситуации с ликвидацией последствий инцидента в переулке Рощинском, 33. На данный момент разбор завалов на месте разрушенного частного дома завершен. Сейчас силы сосредоточены на расчистке территории и установке ограждения. Параллельно ведутся работы по восстановлению оконных конструкций, дверей и балконов, пострадавших от ударной волны. Всего таких объектов 110", - сообщил Вагин в своем Telegram-канале.
По словам главы Тобольска, все работы проводятся за счет городского бюджета.
По факту взрыва газа органом дознания МЧС России проводится процессуальная проверка, устанавливаются причины происшествия. Ход и результаты проверки на контроле прокуратуры. Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности. Проводится проверка соблюдения законодательства в сфере газоснабжения.
Место происшествия, где в жилом доме произошел взрыв в Тобольске - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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12 марта, 17:05
 
ПроисшествияТобольскРоссияТюменьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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