https://ria.ru/20250315/teatry-2005197768.html

В столице подвели первые итоги продажи билетов в театры по новым правилам

В столице подвели первые итоги продажи билетов в театры по новым правилам - РИА Новости, 15.03.2025

В столице подвели первые итоги продажи билетов в театры по новым правилам

Благодаря организованности зрителей и подготовке самих учреждений ни в одном из театров Москвы не было дополнительных очередей после введения новых правил,... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T15:23:00+03:00

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2025-03-15T15:23:00+03:00

культура

москва

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

новости культуры

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Благодаря организованности зрителей и подготовке самих учреждений ни в одном из театров Москвы не было дополнительных очередей после введения новых правил, сообщил РИА Новости руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. Новые правила покупки билетов и посещения театров и концертных площадок вступили в силу в Москве в субботу. Теперь посетители должны предъявлять документы, удостоверяющие личность. "Сегодня первые мероприятия в рамках пилотного проекта. Всего почти 150 спектаклей и концертов по всему городу. Первые уже прошли. В основном это были детские спектакли. Мы очень внимательно мониторим ситуацию. И тут, конечно, в первую очередь хотелось бы сказать слова благодарности зрителям, большинство из которых заранее подготовились к посещению, приготовили все необходимые документы. Ни в одном из театров не было дополнительных очередей", - рассказал Фурсин. Он отметил, что и сами учреждения тщательно подготовились к приему посетителей по новым правилам.

https://ria.ru/20250314/teatry-2004550388.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), новости культуры