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В столице подвели первые итоги продажи билетов в театры по новым правилам - РИА Новости, 15.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:23 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/teatry-2005197768.html
В столице подвели первые итоги продажи билетов в театры по новым правилам
В столице подвели первые итоги продажи билетов в театры по новым правилам - РИА Новости, 15.03.2025
В столице подвели первые итоги продажи билетов в театры по новым правилам
Благодаря организованности зрителей и подготовке самих учреждений ни в одном из театров Москвы не было дополнительных очередей после введения новых правил,... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T15:23:00+03:00
2025-03-15T15:23:00+03:00
культура
москва
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
новости культуры
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Благодаря организованности зрителей и подготовке самих учреждений ни в одном из театров Москвы не было дополнительных очередей после введения новых правил, сообщил РИА Новости руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. Новые правила покупки билетов и посещения театров и концертных площадок вступили в силу в Москве в субботу. Теперь посетители должны предъявлять документы, удостоверяющие личность. "Сегодня первые мероприятия в рамках пилотного проекта. Всего почти 150 спектаклей и концертов по всему городу. Первые уже прошли. В основном это были детские спектакли. Мы очень внимательно мониторим ситуацию. И тут, конечно, в первую очередь хотелось бы сказать слова благодарности зрителям, большинство из которых заранее подготовились к посещению, приготовили все необходимые документы. Ни в одном из театров не было дополнительных очередей", - рассказал Фурсин. Он отметил, что и сами учреждения тщательно подготовились к приему посетителей по новым правилам.
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москва, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), новости культуры
Культура, Москва, Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР), Новости культуры
В столице подвели первые итоги продажи билетов в театры по новым правилам

Фурсин: в Москве не было допочередей в театры из-за продажи именных билетов

© РИА Новости / Евгения НовоженинаЗрители в фойе театра
Зрители в фойе театра - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Зрители в фойе театра. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Благодаря организованности зрителей и подготовке самих учреждений ни в одном из театров Москвы не было дополнительных очередей после введения новых правил, сообщил РИА Новости руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.
Новые правила покупки билетов и посещения театров и концертных площадок вступили в силу в Москве в субботу. Теперь посетители должны предъявлять документы, удостоверяющие личность.
"Сегодня первые мероприятия в рамках пилотного проекта. Всего почти 150 спектаклей и концертов по всему городу. Первые уже прошли. В основном это были детские спектакли. Мы очень внимательно мониторим ситуацию. И тут, конечно, в первую очередь хотелось бы сказать слова благодарности зрителям, большинство из которых заранее подготовились к посещению, приготовили все необходимые документы. Ни в одном из театров не было дополнительных очередей", - рассказал Фурсин.
Он отметил, что и сами учреждения тщательно подготовились к приему посетителей по новым правилам.
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