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В Тбилиси застрелили брата одного из влиятельных криминальных авторитетов - РИА Новости, 15.03.2025
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16:27 15.03.2025 (обновлено: 17:17 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/tbilisi-2005204456.html
В Тбилиси застрелили брата одного из влиятельных криминальных авторитетов
В Тбилиси застрелили брата одного из влиятельных криминальных авторитетов - РИА Новости, 15.03.2025
В Тбилиси застрелили брата одного из влиятельных криминальных авторитетов
В центре Тбилиси застрелили Левана Джангвеладзе, брата одного из влиятельных криминальных авторитетов, передает телекомпания "Мтавари архи". РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T16:27:00+03:00
2025-03-15T17:17:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 15 мар — РИА Новости. В центре Тбилиси застрелили Левана Джангвеладзе, брата одного из влиятельных криминальных авторитетов, передает телекомпания "Мтавари архи". "Поздно вечером в пятницу в районе Ваке был застрелен Леван Джангвеладзе, брат "вора в законе" Мераба Джангвеладзе. В него выстрелили несколько раз на пешеходном переходе на проспекте Чавчавадзе. По имеющейся информации, Леван Джангвеладзе прибыл в Тбилиси на несколько дней и передвигался в сопровождении охраны", — говорится в сообщении. По данным СМИ, во время происшествия ранения также получил один прохожий, в него попала пуля. Пострадавшего доставили в клинику и уже выписали. Как рассказали грузинским журналистам знакомые убитого, возможной причиной расправы мог стать спор по вопросам бизнеса.
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в мире, тбилиси, грузия
В мире, Тбилиси, Грузия
В Тбилиси застрелили брата одного из влиятельных криминальных авторитетов

В Тбилиси застрелили брата влиятельного вора в законе Мераба Сухумского

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПолиция в Тбилиси
Полиция в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
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ТБИЛИСИ, 15 мар — РИА Новости. В центре Тбилиси застрелили Левана Джангвеладзе, брата одного из влиятельных криминальных авторитетов, передает телекомпания "Мтавари архи".
"Поздно вечером в пятницу в районе Ваке был застрелен Леван Джангвеладзе, брат "вора в законе" Мераба Джангвеладзе. В него выстрелили несколько раз на пешеходном переходе на проспекте Чавчавадзе. По имеющейся информации, Леван Джангвеладзе прибыл в Тбилиси на несколько дней и передвигался в сопровождении охраны", — говорится в сообщении.
По данным СМИ, во время происшествия ранения также получил один прохожий, в него попала пуля. Пострадавшего доставили в клинику и уже выписали.
Как рассказали грузинским журналистам знакомые убитого, возможной причиной расправы мог стать спор по вопросам бизнеса.
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