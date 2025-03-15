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В Тбилиси застрелили брата одного из влиятельных криминальных авторитетов
В Тбилиси застрелили брата одного из влиятельных криминальных авторитетов - РИА Новости, 15.03.2025
В Тбилиси застрелили брата одного из влиятельных криминальных авторитетов
В центре Тбилиси застрелили Левана Джангвеладзе, брата одного из влиятельных криминальных авторитетов, передает телекомпания "Мтавари архи". РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T16:27:00+03:00
2025-03-15T16:27:00+03:00
2025-03-15T17:17:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 15 мар — РИА Новости. В центре Тбилиси застрелили Левана Джангвеладзе, брата одного из влиятельных криминальных авторитетов, передает телекомпания "Мтавари архи". "Поздно вечером в пятницу в районе Ваке был застрелен Леван Джангвеладзе, брат "вора в законе" Мераба Джангвеладзе. В него выстрелили несколько раз на пешеходном переходе на проспекте Чавчавадзе. По имеющейся информации, Леван Джангвеладзе прибыл в Тбилиси на несколько дней и передвигался в сопровождении охраны", — говорится в сообщении. По данным СМИ, во время происшествия ранения также получил один прохожий, в него попала пуля. Пострадавшего доставили в клинику и уже выписали. Как рассказали грузинским журналистам знакомые убитого, возможной причиной расправы мог стать спор по вопросам бизнеса.
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в мире, тбилиси, грузия
В Тбилиси застрелили брата одного из влиятельных криминальных авторитетов
В Тбилиси застрелили брата влиятельного вора в законе Мераба Сухумского