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Замкомандира "Ахмата" заявил о продвижении российских военных в сторону Сум - РИА Новости, 15.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:41 15.03.2025 (обновлено: 22:51 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/svo-2005231333.html
Замкомандира "Ахмата" заявил о продвижении российских военных в сторону Сум
Замкомандира "Ахмата" заявил о продвижении российских военных в сторону Сум - РИА Новости, 15.03.2025
Замкомандира "Ахмата" заявил о продвижении российских военных в сторону Сум
Российские войска продвигаются в сторону украинского города Сумы, заявил заместитель командира спецназа "Ахмат" с позывным Разведчик в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T19:41:00+03:00
2025-03-15T22:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумы
суджа
безопасность
курская область
вооруженные силы украины
владимир путин
валерий герасимов
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские войска продвигаются в сторону украинского города Сумы, заявил заместитель командира спецназа "Ахмат" с позывным Разведчик в эфире телеканала "Россия 1".Так, его спросили, планируется ли "идти на Сумы и до каких пор стоит задача создать буферную зону"."Эту задачу озвучивать не могу, до каких границ. Но я вам скажу, что мы уже двигаемся в сторону Сум", — ответил замкомандира "Ахмата".Он также сообщил, что на территории Суджи и в ее окрестностях еще остаются небольшие очаги сопротивления армии противника, многих украинских военных бросило командование, они прячутся в подвалах. В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, захваченной ВСУ, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — Суджи.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, украинская группировка изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения вышли в Сумскую область. Глава государства предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
https://ria.ru/20250314/evakuatsiya-2004899954.html
https://ria.ru/20250313/alaudinov-2004813080.html
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сумы, суджа, безопасность, курская область, вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Суджа, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Валерий Герасимов
Замкомандира "Ахмата" заявил о продвижении российских военных в сторону Сум

Замкомандира "Ахмата" с позывным Разведчик заявил о продвижении ВС РФ к Сумам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские войска продвигаются в сторону украинского города Сумы, заявил заместитель командира спецназа "Ахмат" с позывным Разведчик в эфире телеканала "Россия 1".
Так, его спросили, планируется ли "идти на Сумы и до каких пор стоит задача создать буферную зону".
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"Эту задачу озвучивать не могу, до каких границ. Но я вам скажу, что мы уже двигаемся в сторону Сум", — ответил замкомандира "Ахмата".

Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями. Ее центр находится примерно в 30 километрах от госграницы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.

Он также сообщил, что на территории Суджи и в ее окрестностях еще остаются небольшие очаги сопротивления армии противника, многих украинских военных бросило командование, они прячутся в подвалах.
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Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, украинская группировка изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения вышли в Сумскую область. Глава государства предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
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