https://ria.ru/20250315/svo-2005231333.html

Замкомандира "Ахмата" заявил о продвижении российских военных в сторону Сум

Замкомандира "Ахмата" заявил о продвижении российских военных в сторону Сум - РИА Новости, 15.03.2025

Замкомандира "Ахмата" заявил о продвижении российских военных в сторону Сум

Российские войска продвигаются в сторону украинского города Сумы, заявил заместитель командира спецназа "Ахмат" с позывным Разведчик в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T19:41:00+03:00

2025-03-15T19:41:00+03:00

2025-03-15T22:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумы

суджа

безопасность

курская область

вооруженные силы украины

владимир путин

валерий герасимов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские войска продвигаются в сторону украинского города Сумы, заявил заместитель командира спецназа "Ахмат" с позывным Разведчик в эфире телеканала "Россия 1".Так, его спросили, планируется ли "идти на Сумы и до каких пор стоит задача создать буферную зону"."Эту задачу озвучивать не могу, до каких границ. Но я вам скажу, что мы уже двигаемся в сторону Сум", — ответил замкомандира "Ахмата".Он также сообщил, что на территории Суджи и в ее окрестностях еще остаются небольшие очаги сопротивления армии противника, многих украинских военных бросило командование, они прячутся в подвалах. В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, захваченной ВСУ, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — Суджи.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, украинская группировка изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения вышли в Сумскую область. Глава государства предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.

https://ria.ru/20250314/evakuatsiya-2004899954.html

https://ria.ru/20250313/alaudinov-2004813080.html

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

сумы

суджа

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сумы, суджа, безопасность, курская область, вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов