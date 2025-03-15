Замкомандира "Ахмата" заявил о продвижении российских военных в сторону Сум
Замкомандира "Ахмата" с позывным Разведчик заявил о продвижении ВС РФ к Сумам
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские войска продвигаются в сторону украинского города Сумы, заявил заместитель командира спецназа "Ахмат" с позывным Разведчик в эфире телеканала "Россия 1".
Так, его спросили, планируется ли "идти на Сумы и до каких пор стоит задача создать буферную зону".
"Эту задачу озвучивать не могу, до каких границ. Но я вам скажу, что мы уже двигаемся в сторону Сум", — ответил замкомандира "Ахмата".
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями. Ее центр находится примерно в 30 километрах от госграницы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
Он также сообщил, что на территории Суджи и в ее окрестностях еще остаются небольшие очаги сопротивления армии противника, многих украинских военных бросило командование, они прячутся в подвалах.
В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, захваченной ВСУ, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — Суджи.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, украинская группировка изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения вышли в Сумскую область. Глава государства предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.