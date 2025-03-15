https://ria.ru/20250315/svo-2005200487.html

Жительница Курской области расплакалась, когда встретила российских бойцов

Жительница Курской области расплакалась, когда встретила российских бойцов - РИА Новости, 15.03.2025

Жительница Курской области расплакалась, когда встретила российских бойцов

Вывезенная из Суджанского района Курской области жительница села Казачья Локня Наталья Мороз рассказала РИА Новости, что узнала об освобождении населенного... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T15:52:00+03:00

2025-03-15T15:52:00+03:00

2025-03-15T15:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджанский район

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998545873_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ead7c7dda9749287200c5d6b59bd3635.jpg

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мар – РИА Новости. Вывезенная из Суджанского района Курской области жительница села Казачья Локня Наталья Мороз рассказала РИА Новости, что узнала об освобождении населенного пункта, встретив российских военнослужащих, когда шла за водой к колодцу. "У нас никакой информации не было. Мы шли к колодцу с женщиной вдвоем. Идут мужчины какие-то и повязки не синие, а белые. Мы испугались. Что это такое, это новые войска пришли украинские? То были синие повязки, а это белые. Подходим, а это ребята, они буряты. Говорят: "Мы наши"… Конечно, расплакались", - рассказала женщина. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта.

курская область

суджанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, суджанский район, безопасность, вооруженные силы рф