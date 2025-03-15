Рейтинг@Mail.ru
Жительница Курской области расплакалась, когда встретила российских бойцов - РИА Новости, 15.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:52 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/svo-2005200487.html
Жительница Курской области расплакалась, когда встретила российских бойцов
Жительница Курской области расплакалась, когда встретила российских бойцов - РИА Новости, 15.03.2025
Жительница Курской области расплакалась, когда встретила российских бойцов
Вывезенная из Суджанского района Курской области жительница села Казачья Локня Наталья Мороз рассказала РИА Новости, что узнала об освобождении населенного... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T15:52:00+03:00
2025-03-15T15:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998545873_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ead7c7dda9749287200c5d6b59bd3635.jpg
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мар – РИА Новости. Вывезенная из Суджанского района Курской области жительница села Казачья Локня Наталья Мороз рассказала РИА Новости, что узнала об освобождении населенного пункта, встретив российских военнослужащих, когда шла за водой к колодцу. "У нас никакой информации не было. Мы шли к колодцу с женщиной вдвоем. Идут мужчины какие-то и повязки не синие, а белые. Мы испугались. Что это такое, это новые войска пришли украинские? То были синие повязки, а это белые. Подходим, а это ребята, они буряты. Говорят: "Мы наши"… Конечно, расплакались", - рассказала женщина. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта.
курская область
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998545873_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_6acd9fe532d31a3d53d9db0cdaa6d8f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, суджанский район, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Жительница Курской области расплакалась, когда встретила российских бойцов

Жительница Суджанского района расплакалась, когда встретила российских бойцов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в Курской области
Российские военные в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военные в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мар – РИА Новости. Вывезенная из Суджанского района Курской области жительница села Казачья Локня Наталья Мороз рассказала РИА Новости, что узнала об освобождении населенного пункта, встретив российских военнослужащих, когда шла за водой к колодцу.
«
"У нас никакой информации не было. Мы шли к колодцу с женщиной вдвоем. Идут мужчины какие-то и повязки не синие, а белые. Мы испугались. Что это такое, это новые войска пришли украинские? То были синие повязки, а это белые. Подходим, а это ребята, они буряты. Говорят: "Мы наши"… Конечно, расплакались", - рассказала женщина.
Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта.
Подразделениями группировки войск "Север" освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина
Подразделениями группировки войск Север освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Подразделениями группировки войск "Север" освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджанский районБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала