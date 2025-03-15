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Жительница Курской области расплакалась, когда встретила российских бойцов
Жительница Курской области расплакалась, когда встретила российских бойцов - РИА Новости, 15.03.2025
Жительница Курской области расплакалась, когда встретила российских бойцов
Вывезенная из Суджанского района Курской области жительница села Казачья Локня Наталья Мороз рассказала РИА Новости, что узнала об освобождении населенного... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T15:52:00+03:00
2025-03-15T15:52:00+03:00
2025-03-15T15:52:00+03:00
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курская область
суджанский район
безопасность
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мар – РИА Новости. Вывезенная из Суджанского района Курской области жительница села Казачья Локня Наталья Мороз рассказала РИА Новости, что узнала об освобождении населенного пункта, встретив российских военнослужащих, когда шла за водой к колодцу. "У нас никакой информации не было. Мы шли к колодцу с женщиной вдвоем. Идут мужчины какие-то и повязки не синие, а белые. Мы испугались. Что это такое, это новые войска пришли украинские? То были синие повязки, а это белые. Подходим, а это ребята, они буряты. Говорят: "Мы наши"… Конечно, расплакались", - рассказала женщина. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта.
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курская область, суджанский район, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Жительница Курской области расплакалась, когда встретила российских бойцов
Жительница Суджанского района расплакалась, когда встретила российских бойцов