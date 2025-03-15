https://ria.ru/20250315/sudzha-2005248799.html

Десантники из Бурятии эвакуируют жителей Суджи

Десантники из Бурятии эвакуируют жителей Суджи - РИА Новости, 15.03.2025

Десантники из Бурятии эвакуируют жителей Суджи

Десантники из Бурятии ночью выводят местных жителей курской Суджи из наиболее обстреливаемых со стороны ВСУ районов города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T22:34:00+03:00

2025-03-15T22:34:00+03:00

2025-03-15T22:34:00+03:00

безопасность

курская область

россия

суджа

валерий герасимов

владимир путин

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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СУДЖА (Курская область), 15 мар - РИА Новости. Десантники из Бурятии ночью выводят местных жителей курской Суджи из наиболее обстреливаемых со стороны ВСУ районов города, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня в течение дня противник активно наносил артиллерийские удары. Мы приняли решение выдвигаться в дождь и оперативно выводили гражданское население, чтобы никто не пострадал", — рассказал военнослужащий эвакуационной группы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным "Малина". Он отметил, что ВСУ активно начали применять FPV-дроны по Судже, поэтому эвакуацию гражданского населения из самых обстреливаемых участков проводят ночью или в дождливую погоду. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ продолжают забрасывать мирные населённые пункты курского приграничья кассетными боеприпасами и минами-лепестками, обстреливать из артиллерии и РСЗО. В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной ВСУ, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи. Президент РФ Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен около 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

https://ria.ru/20250315/kursk-2005241027.html

https://ria.ru/20250315/ukraina-2005230053.html

курская область

россия

суджа

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безопасность, курская область, россия, суджа, валерий герасимов, владимир путин, александр хинштейн, вооруженные силы украины