Десантники из Бурятии эвакуируют жителей Суджи
Десантники из Бурятии эвакуируют жителей Суджи из наиболее опасных районов
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкУничтоженные легковые автомобили в освобожденной Судже
Уничтоженные легковые автомобили в освобожденной Судже. Архивное фото
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СУДЖА (Курская область), 15 мар - РИА Новости. Десантники из Бурятии ночью выводят местных жителей курской Суджи из наиболее обстреливаемых со стороны ВСУ районов города, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня в течение дня противник активно наносил артиллерийские удары. Мы приняли решение выдвигаться в дождь и оперативно выводили гражданское население, чтобы никто не пострадал", — рассказал военнослужащий эвакуационной группы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным "Малина".
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ продолжают забрасывать мирные населённые пункты курского приграничья кассетными боеприпасами и минами-лепестками, обстреливать из артиллерии и РСЗО.
В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной ВСУ, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи.
Президент РФ Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен около 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.