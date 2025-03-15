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Житель Суджи рассказал, как во время оккупации ВСУ люди умирали от голода - РИА Новости, 15.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:44 15.03.2025 (обновлено: 11:48 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/sudzha-2005159560.html
Житель Суджи рассказал, как во время оккупации ВСУ люди умирали от голода
Житель Суджи рассказал, как во время оккупации ВСУ люди умирали от голода - РИА Новости, 15.03.2025
Житель Суджи рассказал, как во время оккупации ВСУ люди умирали от голода
Во время оккупации Суджи украинскими боевиками люди умирали от голода, холода и болезней, рассказал местный житель Шавкат Хамедов. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T09:44:00+03:00
2025-03-15T11:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
россия
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
валерий герасимов
владимир путин
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КУРСК, 15 мар — РИА Новости. Во время оккупации Суджи украинскими боевиками люди умирали от голода, холода и болезней, рассказал местный житель Шавкат Хамедов."Мы, в общем, похоронили 34 человека. Вот это было плохо, да. Ну как, соседи там, бабушки. Это было и на Замостье (село в районе Суджи. — Прим. ред.), и на станции, на Пионерской, в общем, везде &lt;…&gt;. Не было еды, воды, вот написано было — нет еды, воды, помогите, на воротах. Кто-то замерз, кто-то от болезни", — рассказал он.При захоронении люди старались соблюсти и религиозные традиции, а также подписывали имена умерших."Ставили крест и писали даже на кресте, кто там, как, в какой день и так далее. Возле дома, в огородах, где место нормальное выбирали и хоронили", — добавил Хамедов. В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной украинскими войсками, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — Суджи.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно.Накануне президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
https://ria.ru/20250314/vsu-2004919219.html
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html
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суджа, россия, курская область, вооруженные силы украины, происшествия, валерий герасимов, владимир путин, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Дональд Трамп
Житель Суджи рассказал, как во время оккупации ВСУ люди умирали от голода

Житель Суджи Хамедов: во время оккупации ВСУ люди умирали от голода и холода

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСуджа после освобождения российскими военными от ВСУ
Суджа после освобождения российскими военными от ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Суджа после освобождения российскими военными от ВСУ
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КУРСК, 15 мар — РИА Новости. Во время оккупации Суджи украинскими боевиками люди умирали от голода, холода и болезней, рассказал местный житель Шавкат Хамедов.
"Мы, в общем, похоронили 34 человека. Вот это было плохо, да. Ну как, соседи там, бабушки. Это было и на Замостье (село в районе Суджи. — Прим. ред.), и на станции, на Пионерской, в общем, везде <…>. Не было еды, воды, вот написано было — нет еды, воды, помогите, на воротах. Кто-то замерз, кто-то от болезни", — рассказал он.
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При захоронении люди старались соблюсти и религиозные традиции, а также подписывали имена умерших.
"Ставили крест и писали даже на кресте, кто там, как, в какой день и так далее. Возле дома, в огородах, где место нормальное выбирали и хоронили", — добавил Хамедов.
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Суджа была самым крупным населенным пунктом, который ВСУ смогли захватить в результате вторжения в Курскую область в августе прошлого года. Они использовали город как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.

В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной украинскими войсками, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — Суджи.
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Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно.
Накануне президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
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Специальная военная операция на УкраинеСуджаРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВалерий ГерасимовВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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