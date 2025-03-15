https://ria.ru/20250315/sudzha-2005159560.html

Житель Суджи рассказал, как во время оккупации ВСУ люди умирали от голода

Житель Суджи рассказал, как во время оккупации ВСУ люди умирали от голода - РИА Новости, 15.03.2025

Житель Суджи рассказал, как во время оккупации ВСУ люди умирали от голода

Во время оккупации Суджи украинскими боевиками люди умирали от голода, холода и болезней, рассказал местный житель Шавкат Хамедов. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T09:44:00+03:00

2025-03-15T09:44:00+03:00

2025-03-15T11:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджа

россия

курская область

вооруженные силы украины

происшествия

валерий герасимов

владимир путин

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КУРСК, 15 мар — РИА Новости. Во время оккупации Суджи украинскими боевиками люди умирали от голода, холода и болезней, рассказал местный житель Шавкат Хамедов."Мы, в общем, похоронили 34 человека. Вот это было плохо, да. Ну как, соседи там, бабушки. Это было и на Замостье (село в районе Суджи. — Прим. ред.), и на станции, на Пионерской, в общем, везде <…>. Не было еды, воды, вот написано было — нет еды, воды, помогите, на воротах. Кто-то замерз, кто-то от болезни", — рассказал он.При захоронении люди старались соблюсти и религиозные традиции, а также подписывали имена умерших."Ставили крест и писали даже на кресте, кто там, как, в какой день и так далее. Возле дома, в огородах, где место нормальное выбирали и хоронили", — добавил Хамедов. В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной украинскими войсками, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — Суджи.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно.Накануне президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.

https://ria.ru/20250314/vsu-2004919219.html

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

суджа, россия, курская область, вооруженные силы украины, происшествия, валерий герасимов, владимир путин, дональд трамп