https://ria.ru/20250315/sudzha-2005135031.html

Беженка из Суджи рассказала, как наемники ВСУ насиловали пожилых и детей

Беженка из Суджи рассказала, как наемники ВСУ насиловали пожилых и детей - РИА Новости, 15.03.2025

Беженка из Суджи рассказала, как наемники ВСУ насиловали пожилых и детей

Эвакуированная жительница курской Суджи Валентина Щербакова рассказала РИА Новости, что польские наемники ВСУ вели себя жестоко по отношению к мирному... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T00:27:00+03:00

2025-03-15T00:27:00+03:00

2025-03-15T06:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджа

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КУРСК, 15 мар – РИА Новости. Эвакуированная жительница курской Суджи Валентина Щербакова рассказала РИА Новости, что польские наемники ВСУ вели себя жестоко по отношению к мирному населению, они изнасиловали девочку и 73-летнюю пенсионерку, которую после хотели убить."Там же разные люди были, там и насильники были, и "зеки" были, украинцев там мало, наемники были, поляки, очень жестокие люди, очень жестокие. Изнасиловали девочку, и тут женщина еще была, тоже ее в Мартыновке изнасиловали и хотели убить, но она вырвалась, женщина эта. Ей 73 года", — рассказала Щербакова. В четверг министерство обороны России сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий в Курской области освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что войска в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек. Он также сообщил, что украинские боевики активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен около 430 украинских военных.

https://ria.ru/20250315/obstrel-2005134897.html

суджа

курская область

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суджа, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)