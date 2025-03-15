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Беженка из Суджи рассказала, как наемники ВСУ насиловали пожилых и детей - РИА Новости, 15.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:27 15.03.2025 (обновлено: 06:08 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/sudzha-2005135031.html
Беженка из Суджи рассказала, как наемники ВСУ насиловали пожилых и детей
Беженка из Суджи рассказала, как наемники ВСУ насиловали пожилых и детей - РИА Новости, 15.03.2025
Беженка из Суджи рассказала, как наемники ВСУ насиловали пожилых и детей
Эвакуированная жительница курской Суджи Валентина Щербакова рассказала РИА Новости, что польские наемники ВСУ вели себя жестоко по отношению к мирному... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T00:27:00+03:00
2025-03-15T06:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУРСК, 15 мар – РИА Новости. Эвакуированная жительница курской Суджи Валентина Щербакова рассказала РИА Новости, что польские наемники ВСУ вели себя жестоко по отношению к мирному населению, они изнасиловали девочку и 73-летнюю пенсионерку, которую после хотели убить."Там же разные люди были, там и насильники были, и "зеки" были, украинцев там мало, наемники были, поляки, очень жестокие люди, очень жестокие. Изнасиловали девочку, и тут женщина еще была, тоже ее в Мартыновке изнасиловали и хотели убить, но она вырвалась, женщина эта. Ей 73 года", — рассказала Щербакова. В четверг министерство обороны России сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий в Курской области освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что войска в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек. Он также сообщил, что украинские боевики активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен около 430 украинских военных.
https://ria.ru/20250315/obstrel-2005134897.html
суджа
курская область
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суджа, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Беженка из Суджи рассказала, как наемники ВСУ насиловали пожилых и детей

Жительница Суджи Щербакова: польский наемник ВСУ изнасиловал пенсионерку

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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КУРСК, 15 мар – РИА Новости. Эвакуированная жительница курской Суджи Валентина Щербакова рассказала РИА Новости, что польские наемники ВСУ вели себя жестоко по отношению к мирному населению, они изнасиловали девочку и 73-летнюю пенсионерку, которую после хотели убить.
«
"Там же разные люди были, там и насильники были, и "зеки" были, украинцев там мало, наемники были, поляки, очень жестокие люди, очень жестокие. Изнасиловали девочку, и тут женщина еще была, тоже ее в Мартыновке изнасиловали и хотели убить, но она вырвалась, женщина эта. Ей 73 года", — рассказала Щербакова.
В четверг министерство обороны России сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий в Курской области освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что войска в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек. Он также сообщил, что украинские боевики активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен около 430 украинских военных.
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Специальная военная операция на УкраинеСуджаКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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