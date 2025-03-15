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В Курской области разработают стратегию развития освобожденных территорий - РИА Новости, 15.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:40 15.03.2025 (обновлено: 20:56 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/strategiya-2005237756.html
В Курской области разработают стратегию развития освобожденных территорий
В Курской области разработают стратегию развития освобожденных территорий - РИА Новости, 15.03.2025
В Курской области разработают стратегию развития освобожденных территорий
Власти Курской области приступили к системной работе по формированию стратегии восстановления и развития наших освобожденных территорий, начали работу с Суджи и РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T20:40:00+03:00
2025-03-15T20:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
александр хинштейн
суджанский район
общество
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Власти Курской области приступили к системной работе по формированию стратегии восстановления и развития наших освобожденных территорий, начали работу с Суджи и Суджанского района, сообщает врио губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале."Приступаем к системной работе по формированию стратегии восстановления и развития наших освобожденных территорий. К этой работе подключаем максимально широкий круг: депутатов всех уровней (включая местные поселения), глав сельсоветов, представителей бизнеса, руководителей предприятий, членов инициативных групп граждан, активных жителей, общественников. Мы должны формировать стратегию не в тиши кабинетов, а с теми людьми, которые хотят там жить", - написал он.Хинштейн отметил, что сегодня состоялось первое стратегическое обсуждение, которое продлилось порядка трех часов, формирование стратегии начали с Суджи и Суджанского района."Президентом поставлена задача восстановить всё, что было разрушено врагом. Как и поручил Владимир Владимирович, приступили к формированию этой программы. Ключевые параметры должны быть определены уже к 1 июля", - добавил он.Кроме того, врио губернатора подчеркнул, что есть огромное число вопросов: сколько территории будут задействованы под восстановление, сколько жителей вернётся домой, сколько детей пойдет в школы и детские сады, где и как строить объекты социальной инфраструктуры, какие предприятия восстанавливать и многое другое.Также важнейшей задачей является полное разминирование территорий и возвращение числа населения на тот уровень, который был до начала вторжения ВСУ в Курскую область.В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, захваченной ВСУ, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны РФ отчиталось об освобождении районного центра - Суджи.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
https://ria.ru/20250309/ukraina-2003848106.html
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суджа
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курская область, суджа, александр хинштейн, суджанский район, общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Александр Хинштейн, Суджанский район, Общество
В Курской области разработают стратегию развития освобожденных территорий

Хинштейн: в Курской области разработают план развития освобожденных территорий

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВид на освобожденную Суджу
Вид на освобожденную Суджу - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Вид на освобожденную Суджу
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Власти Курской области приступили к системной работе по формированию стратегии восстановления и развития наших освобожденных территорий, начали работу с Суджи и Суджанского района, сообщает врио губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Приступаем к системной работе по формированию стратегии восстановления и развития наших освобожденных территорий. К этой работе подключаем максимально широкий круг: депутатов всех уровней (включая местные поселения), глав сельсоветов, представителей бизнеса, руководителей предприятий, членов инициативных групп граждан, активных жителей, общественников. Мы должны формировать стратегию не в тиши кабинетов, а с теми людьми, которые хотят там жить", - написал он.
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Подразделениями группировки войск Север освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Подразделениями группировки войск "Север" освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина
Хинштейн отметил, что сегодня состоялось первое стратегическое обсуждение, которое продлилось порядка трех часов, формирование стратегии начали с Суджи и Суджанского района.
"Президентом поставлена задача восстановить всё, что было разрушено врагом. Как и поручил Владимир Владимирович, приступили к формированию этой программы. Ключевые параметры должны быть определены уже к 1 июля", - добавил он.
Кроме того, врио губернатора подчеркнул, что есть огромное число вопросов: сколько территории будут задействованы под восстановление, сколько жителей вернётся домой, сколько детей пойдет в школы и детские сады, где и как строить объекты социальной инфраструктуры, какие предприятия восстанавливать и многое другое.
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Также важнейшей задачей является полное разминирование территорий и возвращение числа населения на тот уровень, который был до начала вторжения ВСУ в Курскую область.
В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, захваченной ВСУ, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны РФ отчиталось об освобождении районного центра - Суджи.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджаАлександр ХинштейнСуджанский районОбщество
 
 
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