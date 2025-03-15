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В США 16 человек погибли из-за штормов и торнадо - РИА Новости, 15.03.2025
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18:57 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/ssha-2005226071.html
В США 16 человек погибли из-за штормов и торнадо
В США 16 человек погибли из-за штормов и торнадо - РИА Новости, 15.03.2025
В США 16 человек погибли из-за штормов и торнадо
Не менее 16 человек погибли и десятки пострадали в США в результате штормов и торнадо, которые обрушились на территории Юга и Среднего Запада страны, а всего с... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T18:57:00+03:00
2025-03-15T18:57:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Не менее 16 человек погибли и десятки пострадали в США в результате штормов и торнадо, которые обрушились на территории Юга и Среднего Запада страны, а всего с угрозой суровых погодных явлений могут столкнуться 138 миллионов человек, сообщает телеканал NBC News. "По меньшей мере 16 человек погибли в результате сильных штормов, обрушившихся на Юг и Средний Запад", - говорится в публикации. Сообщается также о десятках пострадавших. Обрушившиеся на территории штатов Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури и Техас торнадо и штормы угрожают приблизительно 138 миллионам человек. Помимо этого, экстремальные погодные условия уже привели к распространению лесных пожаров. На указанных территориях зафиксировано более 100 очагов возгораний. В районах, которые уже столкнусь с ударами стихии, зафиксированы масштабные разрушения жилых домов и построек, нарушения электроснабжения. Без света остаются более трехсот тысяч потребителей.
https://ria.ru/20241010/uragany-1977344300.html
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в мире, юг, сша, арканзас
В мире, Юг, США, Арканзас
В США 16 человек погибли из-за штормов и торнадо

16 человек погибли из-за обрушившихся на Юг и Средний Запад США штормов

CC0 / skeeze / tornadoТорнадо
Торнадо - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
CC0 / skeeze / tornado
Торнадо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Не менее 16 человек погибли и десятки пострадали в США в результате штормов и торнадо, которые обрушились на территории Юга и Среднего Запада страны, а всего с угрозой суровых погодных явлений могут столкнуться 138 миллионов человек, сообщает телеканал NBC News.
"По меньшей мере 16 человек погибли в результате сильных штормов, обрушившихся на Юг и Средний Запад", - говорится в публикации. Сообщается также о десятках пострадавших.
Обрушившиеся на территории штатов Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури и Техас торнадо и штормы угрожают приблизительно 138 миллионам человек. Помимо этого, экстремальные погодные условия уже привели к распространению лесных пожаров. На указанных территориях зафиксировано более 100 очагов возгораний.
В районах, которые уже столкнусь с ударами стихии, зафиксированы масштабные разрушения жилых домов и построек, нарушения электроснабжения. Без света остаются более трехсот тысяч потребителей.
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