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В США 16 человек погибли из-за штормов и торнадо

В США 16 человек погибли из-за штормов и торнадо - РИА Новости, 15.03.2025

В США 16 человек погибли из-за штормов и торнадо

Не менее 16 человек погибли и десятки пострадали в США в результате штормов и торнадо, которые обрушились на территории Юга и Среднего Запада страны, а всего с... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T18:57:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Не менее 16 человек погибли и десятки пострадали в США в результате штормов и торнадо, которые обрушились на территории Юга и Среднего Запада страны, а всего с угрозой суровых погодных явлений могут столкнуться 138 миллионов человек, сообщает телеканал NBC News. "По меньшей мере 16 человек погибли в результате сильных штормов, обрушившихся на Юг и Средний Запад", - говорится в публикации. Сообщается также о десятках пострадавших. Обрушившиеся на территории штатов Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури и Техас торнадо и штормы угрожают приблизительно 138 миллионам человек. Помимо этого, экстремальные погодные условия уже привели к распространению лесных пожаров. На указанных территориях зафиксировано более 100 очагов возгораний. В районах, которые уже столкнусь с ударами стихии, зафиксированы масштабные разрушения жилых домов и построек, нарушения электроснабжения. Без света остаются более трехсот тысяч потребителей.

https://ria.ru/20241010/uragany-1977344300.html

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