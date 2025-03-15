https://ria.ru/20250315/ssha-2005142674.html

"Самоубийство": Вэнс жестко высказался о Европе

"Самоубийство": Вэнс жестко высказался о Европе - РИА Новости, 15.03.2025

"Самоубийство": Вэнс жестко высказался о Европе

Неспособность Европы контролировать свои границы и защищать своих граждан может стать “цивилизационным самоубийством“ для Старого Света, заявил вице-президент... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T04:21:00+03:00

2025-03-15T04:21:00+03:00

2025-03-15T04:21:00+03:00

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Неспособность Европы контролировать свои границы и защищать своих граждан может стать “цивилизационным самоубийством“ для Старого Света, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс в интервью каналу Fox News."Они не могут или не хотят — слишком много стран, чтобы контролировать свои границы. Я думаю, что Европа рискует совершить цивилизационное самоубийство", — cказал Вэнс.По его словам, европейским политикам стоит уважать собственных граждан, особенно в Германии, где присутствует проблема с мигрантами. Вэнс добавил, что не видит проблем в союзнических отношениях с Европой, однако хочет, чтобы они были во дружественном ключе."У друзей могут быть жесткие разговоры, но они должны быть честными", —заключил вице-президент США.Четырнадцатого февраля вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.

https://ria.ru/20250314/vens-2005061170.html

https://ria.ru/20250217/kreml-1999802924.html

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в мире, европа, сша, германия