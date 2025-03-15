"Самоубийство": Вэнс жестко высказался о Европе
Вэнс: Европа стоит на грани утраты своей идентичности
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВице-президент США Джей Ди Вэнс
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Вице-президент США Джей Ди Вэнс . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Неспособность Европы контролировать свои границы и защищать своих граждан может стать “цивилизационным самоубийством“ для Старого Света, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс в интервью каналу Fox News.
"Они не могут или не хотят — слишком много стран, чтобы контролировать свои границы. Я думаю, что Европа рискует совершить цивилизационное самоубийство", — cказал Вэнс.
По его словам, европейским политикам стоит уважать собственных граждан, особенно в Германии, где присутствует проблема с мигрантами. Вэнс добавил, что не видит проблем в союзнических отношениях с Европой, однако хочет, чтобы они были во дружественном ключе.
"У друзей могут быть жесткие разговоры, но они должны быть честными", —заключил вице-президент США.
Четырнадцатого февраля вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.