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"Самоубийство": Вэнс жестко высказался о Европе - РИА Новости, 15.03.2025
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04:21 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/ssha-2005142674.html
"Самоубийство": Вэнс жестко высказался о Европе
"Самоубийство": Вэнс жестко высказался о Европе - РИА Новости, 15.03.2025
"Самоубийство": Вэнс жестко высказался о Европе
Неспособность Европы контролировать свои границы и защищать своих граждан может стать “цивилизационным самоубийством“ для Старого Света, заявил вице-президент... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T04:21:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Неспособность Европы контролировать свои границы и защищать своих граждан может стать “цивилизационным самоубийством“ для Старого Света, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс в интервью каналу Fox News."Они не могут или не хотят — слишком много стран, чтобы контролировать свои границы. Я думаю, что Европа рискует совершить цивилизационное самоубийство", — cказал Вэнс.По его словам, европейским политикам стоит уважать собственных граждан, особенно в Германии, где присутствует проблема с мигрантами. Вэнс добавил, что не видит проблем в союзнических отношениях с Европой, однако хочет, чтобы они были во дружественном ключе."У друзей могут быть жесткие разговоры, но они должны быть честными", —заключил вице-президент США.Четырнадцатого февраля вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
https://ria.ru/20250314/vens-2005061170.html
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в мире, европа, сша, германия
В мире, Европа, США, Германия
"Самоубийство": Вэнс жестко высказался о Европе

Вэнс: Европа стоит на грани утраты своей идентичности

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Вице-президент США Джей Ди Вэнс . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Неспособность Европы контролировать свои границы и защищать своих граждан может стать “цивилизационным самоубийством“ для Старого Света, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс в интервью каналу Fox News.
"Они не могут или не хотят — слишком много стран, чтобы контролировать свои границы. Я думаю, что Европа рискует совершить цивилизационное самоубийство", — cказал Вэнс.
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По его словам, европейским политикам стоит уважать собственных граждан, особенно в Германии, где присутствует проблема с мигрантами. Вэнс добавил, что не видит проблем в союзнических отношениях с Европой, однако хочет, чтобы они были во дружественном ключе.
"У друзей могут быть жесткие разговоры, но они должны быть честными", —заключил вице-президент США.
Четырнадцатого февраля вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
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