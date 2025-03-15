СМИ: спецпосланник США по делам израильских заложников уйдет в отставку
Axios: спецпосланник США по делам израильских заложников Белер уйдет в отставку
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Спецпосланник США по делам израильских заложников, находившихся в плену у палестинского движения ХАМАС, Адам Белер уходит в отставку, заявил портал Axios со ссылкой на двух неназванных чиновников Белого дома.
"Адам Белер, который занимался переговорами с ХАМАС от имени президента США Дональда Трампа, отозвал свою кандидатуру на должность специального посланника президента по делам заложников", - сообщили порталу чиновники.
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Портал добавляет со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации Трампа, что такое решение планировалось две недели. Целью такого шага было сделать Белера другим спецпослаником с более широким мандатом, при котором не требовалось бы получать подтверждение от сената.
"Адам Белер продолжит работать на президента... как специальный посланник, сосредоточенный на переговорах о возвращении заложников. Адам сыграл решающую роль в переговорах о возвращении Марка Фогеля (американского гражданина - ред.) из России. Он продолжит эту важную работу по возвращению домой... задержанных лиц по всему миру", - рассказала порталу официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с переговорами, сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа проводила тайные прямые переговоры с палестинским движением ХАМАС по вопросу освобождения заложников с американским гражданством и возможности более широкой договоренности по завершению конфликта в секторе Газа. От США переговоры вел Белер. Встречи между ним и представителями ХАМАС проходили в Дохе.