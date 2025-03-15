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С Трампом случился инцидент на военной базе - РИА Новости, 15.03.2025
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03:03 15.03.2025 (обновлено: 13:22 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/ssha-2005140137.html
С Трампом случился инцидент на военной базе
С Трампом случился инцидент на военной базе - РИА Новости, 15.03.2025
С Трампом случился инцидент на военной базе
Президента США Дональда Трампа задели микрофоном во время выступления перед журналистами на военной базе Эндрюс в штате Мэриленд, пишет New York Post, видео... РИА Новости, 15.03.2025
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президента США Дональда Трампа задели микрофоном во время выступления перед журналистами на военной базе Эндрюс в штате Мэриленд, пишет New York Post, видео инцидента размещено на YouTube-канале издания."Во время брифинга с журналистами одна из журналисток случайно задела президента Трампа ветрозащищенным микрофоном, на что тот лишь улыбнулся, обратив этот казус в шутку", — говорится в материале.Военно-воздушная база Эндрюс — объединенная база Морской авиации США, расположенная в городе Кэмп-Спрингс, штат Мэриленд — в 24 километрах на юго-восток от центра Вашингтона.
https://ria.ru/20250315/tramp-2005139597.html
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"Вы это видели?" Трамп о журналистке, ткнувшей в его лицо микрофон
Журналистка удивила Трампа, ткнув его в лицо микрофоном: Она только что стала предметом большой истории сегодня вечером, верно? Вы это видели?
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в мире, сша, мэриленд, дональд трамп
В мире, США, Мэриленд, Дональд Трамп
С Трампом случился инцидент на военной базе

Трампа задели микрофоном во время интервью на военной базе Эндрюс

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президента США Дональда Трампа задели микрофоном во время выступления перед журналистами на военной базе Эндрюс в штате Мэриленд, пишет New York Post, видео инцидента размещено на YouTube-канале издания.
"Во время брифинга с журналистами одна из журналисток случайно задела президента Трампа ветрозащищенным микрофоном, на что тот лишь улыбнулся, обратив этот казус в шутку", — говорится в материале.
Военно-воздушная база Эндрюс — объединенная база Морской авиации США, расположенная в городе Кэмп-Спрингс, штат Мэриленд — в 24 километрах на юго-восток от центра Вашингтона.
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