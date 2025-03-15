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С Трампом случился инцидент на военной базе

С Трампом случился инцидент на военной базе - РИА Новости, 15.03.2025

С Трампом случился инцидент на военной базе

Президента США Дональда Трампа задели микрофоном во время выступления перед журналистами на военной базе Эндрюс в штате Мэриленд, пишет New York Post, видео... РИА Новости, 15.03.2025

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президента США Дональда Трампа задели микрофоном во время выступления перед журналистами на военной базе Эндрюс в штате Мэриленд, пишет New York Post, видео инцидента размещено на YouTube-канале издания."Во время брифинга с журналистами одна из журналисток случайно задела президента Трампа ветрозащищенным микрофоном, на что тот лишь улыбнулся, обратив этот казус в шутку", — говорится в материале.Военно-воздушная база Эндрюс — объединенная база Морской авиации США, расположенная в городе Кэмп-Спрингс, штат Мэриленд — в 24 километрах на юго-восток от центра Вашингтона.

https://ria.ru/20250315/tramp-2005139597.html

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"Вы это видели?" Трамп о журналистке, ткнувшей в его лицо микрофон Журналистка удивила Трампа, ткнув его в лицо микрофоном: Она только что стала предметом большой истории сегодня вечером, верно? Вы это видели? 2025-03-15T03:03 true PT0M19S

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в мире, сша, мэриленд, дональд трамп