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Сенат США принял законопроект, позволяющий избежать шатдауна - РИА Новости, 15.03.2025
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01:30 15.03.2025 (обновлено: 04:20 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/ssha-2005137036.html
Сенат США принял законопроект, позволяющий избежать шатдауна
Сенат США принял законопроект, позволяющий избежать шатдауна - РИА Новости, 15.03.2025
Сенат США принял законопроект, позволяющий избежать шатдауна
Сенат США по итогам окончательного голосования большинством голосов принял законопроект о финансировании работы американского правительства до 30 сентября 2025... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T01:30:00+03:00
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сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Сенат США по итогам окончательного голосования большинством голосов принял законопроект о финансировании работы американского правительства до 30 сентября 2025 года, позволив избежать шатдауна, грозившего стране. За проект проголосовали 54 сенатора, против - 46. В случае отрицательного исхода голосования США уже с 23.59 по восточному времени (6.59 мск субботы) могли столкнуться с остановкой работы федерального правительства (шатдауном), которая стала бы первой за время нынешнего срока администрации президента Дональда Трампа. Ранее сенаторы провели законопроект через процедурное голосование, где его поддержали 62 члена верхней палаты американского конгресса, включая 10 демократов. В окончательном голосовании документ был принят простым большинством. Законопроект предусматривает увеличение оборонных расходов США на 6 миллиардов долларов в текущем финансовом году при одновременном сокращении необоронных статей на 13 миллиардов долларов. Документ также включает дополнительное финансирование Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в размере 485 миллионов долларов для поддержки усилий ведомства по депортации незаконных мигрантов. Вместе с тем, на 185 миллионов долларов сокращается финансирование оборонных программ по нераспространению ядерного оружия и на 1,4 миллиарда долларов - финансирование Инженерного корпуса армии США, которое использовалось для проектов борьбы с последствиями ураганов и наводнений. Демократы критиковали законодательную инициативу, опасаясь, что в случае принятия она даст Трампу больше возможностей для перераспределения государственного финансирования по своему усмотрению. Если бы конгресс не успел принять законопроект до конца дня пятницы по местному времени, то США столкнулись с частичной приостановкой работы федерального правительства. По данным телеканала CNN, около 900 тысяч федеральных служащих были бы отправлены в неоплачиваемые отпуска, а еще 1,4 миллиона продолжили работу, но многие из них - без заработной платы.
https://ria.ru/20250313/ssha-2004824944.html
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сша, дональд трамп
США, Дональд Трамп
Сенат США принял законопроект, позволяющий избежать шатдауна

Сенат США принял законопроект о финансировании правительства, избежав шатдауна

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Сенат США по итогам окончательного голосования большинством голосов принял законопроект о финансировании работы американского правительства до 30 сентября 2025 года, позволив избежать шатдауна, грозившего стране.
За проект проголосовали 54 сенатора, против - 46.
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Глава Минфина США оценил перспективу скорого шатдауна
13 марта, 18:18
В случае отрицательного исхода голосования США уже с 23.59 по восточному времени (6.59 мск субботы) могли столкнуться с остановкой работы федерального правительства (шатдауном), которая стала бы первой за время нынешнего срока администрации президента Дональда Трампа.
Ранее сенаторы провели законопроект через процедурное голосование, где его поддержали 62 члена верхней палаты американского конгресса, включая 10 демократов. В окончательном голосовании документ был принят простым большинством.
Законопроект предусматривает увеличение оборонных расходов США на 6 миллиардов долларов в текущем финансовом году при одновременном сокращении необоронных статей на 13 миллиардов долларов.
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Белый дом заявил, что шатдаун может помешать передаче власти Трампу
21 декабря 2024, 01:06
Документ также включает дополнительное финансирование Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в размере 485 миллионов долларов для поддержки усилий ведомства по депортации незаконных мигрантов. Вместе с тем, на 185 миллионов долларов сокращается финансирование оборонных программ по нераспространению ядерного оружия и на 1,4 миллиарда долларов - финансирование Инженерного корпуса армии США, которое использовалось для проектов борьбы с последствиями ураганов и наводнений.
Демократы критиковали законодательную инициативу, опасаясь, что в случае принятия она даст Трампу больше возможностей для перераспределения государственного финансирования по своему усмотрению.
Если бы конгресс не успел принять законопроект до конца дня пятницы по местному времени, то США столкнулись с частичной приостановкой работы федерального правительства. По данным телеканала CNN, около 900 тысяч федеральных служащих были бы отправлены в неоплачиваемые отпуска, а еще 1,4 миллиона продолжили работу, но многие из них - без заработной платы.
Линда Макмэхон, кандидат на пост министра образования от президента Дональда Трампа, на слушаниях в комитете по здравоохранению, образованию и труду по ее кандидатуре - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
СМИ: сенат США утвердил Линду Макмэхон на пост министра образования
4 марта, 07:31
 
СШАДональд Трамп
 
 
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