https://ria.ru/20250315/ssha-2005137036.html

Сенат США принял законопроект, позволяющий избежать шатдауна

Сенат США принял законопроект, позволяющий избежать шатдауна - РИА Новости, 15.03.2025

Сенат США принял законопроект, позволяющий избежать шатдауна

Сенат США по итогам окончательного голосования большинством голосов принял законопроект о финансировании работы американского правительства до 30 сентября 2025... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T01:30:00+03:00

2025-03-15T01:30:00+03:00

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сша

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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Сенат США по итогам окончательного голосования большинством голосов принял законопроект о финансировании работы американского правительства до 30 сентября 2025 года, позволив избежать шатдауна, грозившего стране. За проект проголосовали 54 сенатора, против - 46. В случае отрицательного исхода голосования США уже с 23.59 по восточному времени (6.59 мск субботы) могли столкнуться с остановкой работы федерального правительства (шатдауном), которая стала бы первой за время нынешнего срока администрации президента Дональда Трампа. Ранее сенаторы провели законопроект через процедурное голосование, где его поддержали 62 члена верхней палаты американского конгресса, включая 10 демократов. В окончательном голосовании документ был принят простым большинством. Законопроект предусматривает увеличение оборонных расходов США на 6 миллиардов долларов в текущем финансовом году при одновременном сокращении необоронных статей на 13 миллиардов долларов. Документ также включает дополнительное финансирование Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в размере 485 миллионов долларов для поддержки усилий ведомства по депортации незаконных мигрантов. Вместе с тем, на 185 миллионов долларов сокращается финансирование оборонных программ по нераспространению ядерного оружия и на 1,4 миллиарда долларов - финансирование Инженерного корпуса армии США, которое использовалось для проектов борьбы с последствиями ураганов и наводнений. Демократы критиковали законодательную инициативу, опасаясь, что в случае принятия она даст Трампу больше возможностей для перераспределения государственного финансирования по своему усмотрению. Если бы конгресс не успел принять законопроект до конца дня пятницы по местному времени, то США столкнулись с частичной приостановкой работы федерального правительства. По данным телеканала CNN, около 900 тысяч федеральных служащих были бы отправлены в неоплачиваемые отпуска, а еще 1,4 миллиона продолжили работу, но многие из них - без заработной платы.

https://ria.ru/20250313/ssha-2004824944.html

https://ria.ru/20241221/ssha-1990548379.html

https://ria.ru/20250304/senat-2002887627.html

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сша, дональд трамп